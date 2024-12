Saiba o valor do prejuízo de Eliezer após golpe durante internação do filho

Eliezer compartilhou com seus seguidores que um funcionário estava desviando dinheiro de sua empresa e o valor veio à tona

Ex-participante do BBB 22, Eliezer compartilhou com seus seguidores na manhã desta terça-feira, 17, que, além da internação de Ravi, seu filho de 1 mês de vida com Viih Tube, ele e a esposa tiveram que lidar com outro desafio: um funcionário estava desviando dinheiro de sua empresa. Agora, o valor veio à tona.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Leo Dias, ele informou, por meio de sua assessoria, que o valor desviado foi de R$ 15 mil. Além disso, o influenciador afirmou que deu uma oportunidade para a pessoa devolver a quantia. Como o prazo ainda está em vigor, ele optou por manter os detalhes em sigilo para preservar a identidade do envolvido.

O que aconteceu?

O influenciador falou sobre o assunto ao compartilhar uma experiência 'sobrenatural' que viveu durante a internação do filho, que passou cerca de 20 dias na UTI e recebeu alta e já está em casa com a família. Após fazer uma oração, ele decidiu buscar apoio da igreja e viu Deus agir em sua vida.

Além de ver a recuperação de seu filho, ele também descobriu o golpe financeiro. “Nesta semana descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro aproveitou toda essa situação que estava acontecendo com o Ravi e estava desviando porque sabia que não estávamos acompanhando as transações das três empresas”, disse ele.

“Aproveitou tudo isso para desviar dinheiro para a conta pessoal dela. Talvez da forma como ela foi fazendo, como foi fazendo pequenos valores, nós nunca descobriríamos. Descobrimos e depois conto”, completou ele, que contou que deu um prazo para a pessoa devolver a alta quantia desviada.

Ainda na publicação, ele revelou que voltou a rezar após o filho ser internado na UTI e vivenciou um momento sobrenatural. Ele também compartilhou que pediu a Deus para mostrar com clareza Sua vontade e explicou como percebeu a ajuda divina de forma evidente em sua vida. "Na semana que aceitei Jesus, ele voltou a mamar, ele melhorou, veio para casa", recordou. Leia o desabafo completo aqui!

