Saiba como fica a partilha da herança de Gugu Liberato após o exame de DNA negativo

Após um exame de DNA dar resultado negativo para suposto filho de Gugu Liberato, entenda quem são os herdeiros do apresentador

A herança do apresentador Gugu Liberato voltou à tona nesta semana com a divulgação do resultado do exame de DNA que foi solicitado por Ricardo Rocha, de 50 anos. O resultado apontou que ele não é filho biológico do comunicador. Com isso, como fica a divisão da herança de Gugu?

Gugu faleceu há cinco anos e deixou uma herança milionária. A partilha dos bens dele demorou alguns anos para ser finalizada por causa de disputas na família, já que a mãe dos filhos dele entrou na justiça para pedir o reconhecimento de união estável e desistiu há poucos meses. Com isso, os herdeiros puderam entrar em um acordo sobre a divisão da fortuna, avaliada em R$ 1 bilhão.

A família deu entrada no inventário dos bens de Gugu Liberato e o processo segue em aberto. Antes de sua morte, o comunicador deixou um testamento, no qual disse que queria que 75% de sua herança ficasse com seus três filhos, João Augusto, de 23 anos, Marina e Sofia, de 20 anos, e que os outros 25% fossem divididos entre seus cinco sobrinhos. Além disso, ele também solicitou uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para sua mãe, Maria do Céu, de 95 anos.

Por enquanto, a família não revelou quando a partilha dos bens deve ser finalizada.

Como foi a morte de Gugu Liberato?

O apresentador Gugu Liberato faleceu no dia 22 de novembro de 2019, aos 60 anos de idade, em um hospital nos Estados Unidos. Ele teve morte encefálica após sofrer uma lesão neurológica em decorrência de um acidente doméstico. Dias antes, ele caiu de uma altura de quatro metros quando estava no sótão da casa da família na Flórida. Ele foi socorrido às pressas, mas não resistiu.

A família autorizou a doação de todos os órgãos dele, que beneficiaram cerca de 50 pessoas. O velório e o sepultamento do corpo de Gugu aconteceram em São Paulo.

