Ryan Reynolds faz post nas redes sociais e leva bronca de Madonna

Ryan Reynolds fez um post nas redes sociais sobre a premiere do filme Deadpool & Wolverine, e levou uma bronca de Madonna. Saiba o motivo!

Ryan Reynolds usou as suas redes sociais para compartilhar algumas fotos da premiere de Nova York do filme Deadpool & Wolverine. No Instagram, o ator postou um carrossel de fotos em que surgiu ao lado de Hugh Jackman, Blake Lively e Gigi Hadid.

O astro também posou ao lado de Madonna, que faz parte da trilha sonora do filme com a música Like a Prayer. Porém, a foto com a Rainha do Pop ficou na quarta posição, o que desagradou a cantora.

Nos comentários da publicação, a artista fez questão de mostrar seu descontentamento. "Eu sou a quarta?", indagou ela com um emoji de espanto.

O filme da Marvel Deadpool & Wolverine estreou oficialmente nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 25.

Cachê milionário

O ator Ryan Reynolds é um dos protagonistas do filme Deadpool & Wolverine, que chegou aos cinemas brasileiros nesta semana. Para estrelar a produção, ele recebeu um cachê milionário, que foi maior do seu co-protagonista, o ator Hugh Jackman.

De acordo com o site Showbiz Galore, Ryan faturou o valor de US$ 30 milhões - cerca de R$ 150 milhões - para repetir o papel de Deadpool. Por sua vez, Hugh ganhou o cachê de US$ 20 milhões - cerca de R$ 100 milhões -, informou o site Filmibeat.

Enquanto isso, a vilã do novo filme, vivida por Emma Corrin, recebeu o cachê de US$ 550 mil - aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Recentemente, Ryan Reynolds colocou fim a um mistério de sua família com a atriz Blake Lively. Durante um evento de lançamento do filme Deadpool & Wolverine, ele contou qual é o nome o seu quarto filho. O bebê nasceu em fevereiro de 2023, mas o nome era guardado a sete chaves pelos pais.

Ao subir no palco, Ryan agradeceu pela presença da esposa e da família no evento. Assim, ele ainda citou seus quatro filhos e revelou o nome da criança mais nova. O quarto filho deles se chama Olin e nasceu em fevereiro de 2023.