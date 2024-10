Ronnie Von fica indignado com falta de luz: 'Irresponsabilidade'

Ronnie Von compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece indignado com a falta de luz após forte temporal em São Paulo

Na sexta-feira, 11, aconteceu um forte temporal em São Paulo, o que deixou vários locais sem energia elétrica. E ainda nesta segunda-feira, 14, muitos lugares continuam sem luz.

Em sua conta no Instagram, Ronnie Von desabafou sobre a situação. "São 9 horas da manhã, na segunda-feira e nada de energia. Estamos assim desde sexta-feira. Nos meus 80 anos de idade eu nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer, eu reconheço que houve uma catástrofe, que houve uma eventualidade e etc", começou ele.

Em seguida, o apresentador contou que perdeu tudo que tinha na geladeira. "Mas prestem atenção, enquanto todas essas pessoas que estão trabalhando na rua, que eu vejo que estão tentando reestabelecer a energia em vários lugares, para muita gente, como nosso caso aqui, perdemos tudo que temos na geladeira. Tem gente doente, tem gente que como nós perderam tudo também. Até aí, dá para se entender. O que eu não consigo, de fato, compreender é como pode ser dada uma concessão de serviço público a quem não tem competência. É simples assim. Eu nunca vi uma história dessa. Portanto, existe um ditado que a minha avó sempre disse: Quem não tem competência, não se estabelece. É uma coisa simples assim", concluiu.

Na legenda da publicação, o famoso ressaltou seu descontentamento. "Estou indignado com tamanha irresponsabilidade".

Idade

Apesar das mudanças físicas que naturalmente chegam com a idade, Ronnie Von garante que os 80 anos não passa de mais um número em sua vida. Personalidade marcante e destaque na TV brasileira, o artista, que iniciou a carreira como cantor, conta que está cheio de vitalidade e não tem pretensão de deixar o ofício tão cedo. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu um pouco da intimidade e falou como o amadurecimento lhe trouxe mais qualidade de vida junto a esposa e filhos.

"Eu aprendi com meu velho pai o seguinte: 'A mente humana não passa de 25 anos. O corpo é que não quer entender'. E eu não me sinto com 80 anos. É uma coisa engraçada. É claro que se eu subir em uma árvore alta de sapato, eu tenho a grande probabilidade de levar um tombo e me quebrar tudo. Mas eu já fiz isso, inclusive, com dois anos a menos do dia de hoje. Então é história. Meu pai tem toda a razão. Ou tinha. A mente não passa de 25, o corpo é que não quer entender. Eu não me sinto com 80 mesmo", diz.