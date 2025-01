Rodrigo Manga revela como usa redes sociais para se comunicar com população

Em entrevista exclusiva ao Grupo Perfil, o prefeito reeleito de Sorocaba, interior de São Paulo, Rodrigo Manga, comentou sobre suas ações e na maneira que usa suas redes sociais para divulgar as ações da administração pública, relembrando projetos de sucesso para se comunicar com a população.

“Vivemos um momento extraordinário na questão da economia. Foi o PIB que mais cresceu em todo o País, a indústria que mais gerou empregos, com uma farmacêutica que vai produzir o Ozempic genérico. Com esses investimentos, somados a um parque tecnológico, temos batido índices importantes”, conta.

Ele comenta sobre o decreto assinado para realizar intercâmbio de conhecimentos entre o município e os EUA. “Inauguramos o nosso centro de excelência 4.0 e um de exportação. No fim de 2024, assinamos um pacto com eles. Fui até Orlando e firmamos essa aliança, a fim de trocar experiências. Através disso, fizemos um trato com a Universidade Cristã da Flórida, em que vamos trazer a capacitação profissional e enviar os alunos da rede municipal para lá”, revela.

Ele explica sua atuação online. “É importante o gestor público ter uma atuação como um todo. Somando isso a comunicação, representa a aprovação de um governo. É uma maneira de chamar a atenção, mas sempre levando a informação. Todos os nossos vídeos, sem exceção, mostram o serviço desenvolvido. É possível falar de tudo, sempre de uma maneira descontraída e leve”, narra.

“Quero agradecer o carinho do povo, dos jovens e das crianças. Que Deus abençoe todos. Podem ter certeza que isso nos motiva a continuar incansavelmente, para fazer de Sorocaba a melhor cidade do Brasil”, finaliza.

Confira a entrevista: