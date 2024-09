Roberto Justus surpreende ao jogar na loteria: ‘Comprei três’

Gente como a gente! De férias em família, Roberto Justus se diverte ao jogar na loteria ao ver o valor do prêmio acumulado

O empresário e apresentador Roberto Justus é um homem milionário, mas mostrou o seu lado de ‘gente como a gente’ ao testar a sorte na loteria. De férias com a família na Bahia, ele revelou que fez jogos na loteria nesta sexta-feira, 27.

O momento dele com seus bilhetes da Mega Sena foram flagrados pela esposa, Ana Paula Siebert. Em um dia na praia, Justus apareceu com os bilhetes na mão e contou qual é o valor do prêmio acumulado.

“Comprei três. Está acumulado em 32 milhões”, disse ele, que ainda se divertiu ao falar da esposa. “Para pagar as suas contas, preciso ganhar”, afirmou. Então, Ana Paula brincou que uma parte do prêmio será dela caso o marido ganhe. “Deixo dois para você e 30 é meu”, declarou entre risos.

Detalhes da vida pessoal

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu seus seguidores ao revelar uma curiosidade sobre seu marido, o empresário e apresentador Roberto Justus. Nos stories do Instagram, ela respondeu várias perguntas dos fãs e contou qual é o defeito e a qualidade do amado.

Então, Ana Paula contou: “Qualidade: Honesto. Defeito: Teimoso”. Além disso, ela contou que o casal tem algumas alianças de casamento para usarem em diferentes ocasiões. “Gente, nós temos mais de uma aliança, porque o Roberto usa a aliança combinando com o relógio. [risos] Juro, ele me mata”, afirmou.

Em outro momento, Siebert ainda respondeu sobre o motivo para não beijar o marido em público. “Eu sempre sou perguntada sobre isso. Se eu ficasse dando beijo nele, um cafuné: ‘Ai que vocês que se beijando em público’. Eu acho que se beijar em público é algo sério. Uma coisa que eu acho muito feio é casal que fica se amassando em público. Eu não gosto, não dá, né? Eu acho muito feio. Não é todo mundo que está acostumado. Não sei, gente, é algo que não é de mim, não precisa. Tem lugar para se beijar, tem lugar para fazer o que quiser. Agora, na frente de crianças e de outras pessoas, ficar o tempo inteiro se abraçando e se beijando... Se abraçar, sim, mas se beijar e se agarrar estraga. Eu não gosto, não acho legal. Então, é por isso. Mas fiquem tranquilos, está tudo bem entre a gente”, declarou.