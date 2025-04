Cíntia Chagas revela decisão sobre vestido usado ao se casar com o ex, Lucas Bove

A influenciadora digital Cíntia Chagas decidiu dar um destino ao vestido de noiva que usou na cerimônia religiosa com o deputado Lucas Bove (PL)

A influenciadora digital Cíntia Chagas decidiu dar um destino ao vestido de noiva que usou na cerimônia religiosa com o deputado Lucas Bove (PL) e anunciou nesta quarta-feira, 16, que vai leiloar o traje. Os dois anunciaram o divórcio em agosto de 2024 apenas três meses após o casamento luxuoso na Itália.

Em uma publicação nas redes sociais, ela declarou: "Vou leiloar o meu último vestido de noiva. O valor arrecadado será doado a uma instituição de apoio à mulher vítima de violência doméstica. Em breve, divulgarei mais (e não maiores) informações".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cíntia Chagas (@cintiachagass)

O fim do casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove

Os dois se casaram em maio de 2024 em uma capela no Lago de Como, na Itália. Sem a presença de amigos e familiares, o casal decidiu subir ao altar a sós em uma celebração extremamente intimista, mas ao mesmo tempo luxuosa. Três meses depois, em agosto, a influenciadora compartilhou um texto em que anunciou o divórcio.

Já em setembro, ela explicou o motivo para ter pedido o divórcio, mas sem revelar muitos detalhes. A influencer contou que estava sendo questionada sobre o fim do casamento por ter se casado na igreja, mas ela explicou que a separação foi algo que ela precisou fazer.

"Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, ATÉ HOJE. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", disse ela.

E completou: "Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que PRECISEI pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".

Leia também: Lucas Bove se pronuncia após supostas acusações da ex-mulher, Cíntia Chagas