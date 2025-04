Sarah Aline revela que problema na pele iniciou sua relação com a maquiagem: 'Melhorar a autoestima'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Aline diz se está acompanhando o BBB 25 e aproveita para contar seus próximos projetos de 2025

Desde que deixou a 23ª edição do BBB, Sarah Aline(27) inspira muitas mulheres com seus looks e produções na maquiagem. Hoje, com uma boa relação com sua autoestima e cuidados, a influenciadora conta que nem sempre foi assim.

Sarah Aline revela que começou a ligação com o universo da beleza já no final da adolescência . Ela diz que foi uma adolescente com baixa autoestima e, por isso, não usava muitos produtos. Porém, foi por volta dos 18 anos que um problema na pele mudou sua relação com a maquiagem.

"[Antes] eu tinha vontade de me esconder. Mas, tive um problema de pele, causado emocionalmente, que deixava algumas manchinhas no rosto. Foi aí que eu comecei a usar maquiagem, queria escondê-las. Depois comecei a entender que era um lugar que eu poderia fazer minha própria beleza", conta à CARAS Brasil, admitindo que também pegava produtos escondidos de sua irmã mais velha.

A influenciadora diz que, além da questão de sua autoestima, também passou a enxergar a maquiagem como democrática e impulsionadora de seus sonhos. "Também tive que entender que não era sempre que eu encontraria produtos para o tom da minha pele em qualquer loja", diz. "Além de me dar uma autoestima melhor para o dia a dia, faz parte de quem eu sou."

E foi justamente de sua relação com a maquiagem que ela pôde estar no festival de música Lollapalooza, em São Paulo, como convidada VIP da marca italiana KIKO Milano. Para ela, o momento reforçou sua representatividade e a marcou positivamente.

"Alimentar a autoestima é um espaço seguro para encontrarmos nossa segurança e entender que só nós mesmos conseguimos fazer algumas coisas. Temos que nos comparar com a nossa própria performance", completa.

A ex-BBB também aproveita para dizer que, após o Carnaval, não tem acompanhado tanto a nova temporada do programa. Mesmo assim, torce para Guilherme(27) ir longe no jogo —já que seus outros favoritos, Delma (54), Vilma (68) e Vinicius (28) deixaram a casa mais vigiada do Brasil.

Já para o futuro, Sarah Aline diz que continua fazendo seu trabalho de palestras de diversidade e inclusão e consultoria para implementar processos de integração para empresas, além de ter novidades para a web. "Tenho um projeto de videocast! Falaremos sobre vivência, dando contexto ao sentimento, fazendo com que a psicologia seja complementar para falarmos de vida e identificação."

