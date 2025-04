Saory Cardoso mostra preenchimento que acabou com seu namoro com Marcello Novaes

Em fotos, Saory Cardoso mostra o antes e depois de seu bumbum após preenchimento; procedimento teria acabado com seu namoro com Marcello Novaes

Após três anos de namoro, Marcello Novaes, de 62 anos, e a influencer Saory Cardoso, de 29, não estão mais juntos . Depois do ator revelar que está solteiro, a modelo resolveu se pronunciar em sua rede social nesta quinta-feira, 17, contando que o famoso colocou um ponto final na relação por conta de um procedimento nos glúteos que ela fez nos últimos dias .

No dia 22 de março, a influenciadora digital compartilhou um antes e depois de seu bumbum, exibindo como ficou a região depois da "harmonização". Na publicação, a loira se mostrou contente com o resultado e comentou que considerou o resultado natural.

Nos comentários, Saory Cardoso recebeu vários elogios. "Ficou perfeito, só melhorou o que já era bom ficou muito natural. Amei", aprovaram. "Não entendi porque ele não gostou. Ficou super lindo e natural", opinaram.

Para quem não acompanhou, Marcello Novaes revelou para a Quem que não está mais namorando a modelo. Nesta sexta-feira, 17, Saory Cardoso se pronunciou em sua rede social e escreveu um texto contando que o término aconteceu por decisão, por telefoe e por conta do procedimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Saory Cardoso (@saorycardoso)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Saory Cardoso (@saorycardoso)

Fãs cobraram declaração de amor de Marcello Novaes à namorada

Em fevereiro deste ano, Marcello foi cobrado por internautas ao não publicar uma mensagem de aniversário para a então namorada em seu aniversário de 29 anos.

"Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Pra mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade", disse. Confira!

Leia também: Namorada de Marcello Novaes divide novas fotos românticas com o ator