Preta Gil compartilha foto em casa após ficar internada em hospital

Nesta quarta-feira, 16, a cantora Preta Gil voltou às redes sociais e mostrou que já teve alta após ser internada para tratar da saúde

A cantora Preta Gil reapareceu nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, para a alegria dos fãs. Após ser internada para a realização de exames e administração de medicamentos durante o tratamento oncológico, ela compartilhou uma foto mostrando que já está em casa. A informação sobre a liberação médica foi confirmada ao portal gshow.

"Está bem e em casa", afirmou o representante da cantora. Na imagem compartilhada, Preta Gil aparece descansando no sofá, acompanhada por uma amiga e um de seus cachorros. Recentemente, a apresentadora Bela Gil compartilhou mais um clique de Preta Gil no hospital rodeada de pessoas queridas.

Ela chegou a ser transferida em uma UTI aérea para um hospital em São Paulo no último dia 6, onde já realiza tratamento contra o câncer, para dar continuidade aos cuidados que estava recebendo no Rio de Janeiro desde o dia 1 deste mês.

Preta Gil posta foto em casa - Foto: Reprodução/Instagram

Gilberto Gil comenta próximos passos do tratamento de Preta Gil

Em recente participação no programa Domingão com Huck, da Globo, Preta Gil falou sobre os planos de continuar seu tratamento em um hospital de Nova York."Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou.

Em recente entrevista à 'Veja', Gilberto explicou que a possibilidade do tratamento experimental fora do país não está totalmente certa. "Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles", declarou o veterano.

Recentemente, a cantora Ivete Sangalo abriu o coração ao falar sobre a saúde da amiga. "Ela é uma das pessoas mais potentes que eu conheço. E a nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas. Mas sabe o que é melhor? Ela está vencendo".

