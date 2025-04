Juliana Baroni completa 47 anos; atriz iniciou carreira na TV em programa infantil

Com carreira marcada por passagem em grandes emissoras, Juliana Baroni iniciou trajetória na TV como assistente de palco em programa infantil

No dia 17 de abril, Juliana Baronicompleta 47 anos. Estrela da quinta temporada de Malhação e destaque como Rebeca em Cúmplices de um Resgate (2015), do SBT, a atriz, que iniciou carreira na TV em programa infantil, acumula passagem pelas principais emissoras do pais. Relembre trajetória da artista.

De assistente à estrela da TV

Nascida em Limeira (SP), Juliana Baroni ficou conhecida do grande público ao integrar a segunda geração das Paquitas, grupo de assistentes de palco do programa Xou da Xuxa. Com o apelido de Jujuba, Juliana participou de discos, apresentações e especiais ao lado de nomes comoLetícia Spiller (51) e Bianca Rinaldi (50), que, como ela, migrariam depois para a teledramaturgia.

Foram cinco anos ao lado da apresentadora Xuxa, em que Juliana construiu uma base sólida de popularidade, carisma e presença cênica. Deixou o grupo em 1995, quando ocorreu a troca de geração das Paquitas no Xuxa Park, e, no mesmo ano, deu um novo passo ao estrear como atriz em Cara & Coroa, novela da Globo. Em poucos anos, deixou de ser lembrada apenas como ex-paquita para assumir papéis de destaque em novelas e séries.

Protagonismo

A consolidação como atriz veio entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Um de seus papéis mais marcantes foi o de protagonista da quinta temporada de Malhação, exibida entre 1998 e 1999, quando deu vida à personagem Érica. A trama adolescente da Globo, que foi celeiro de talentos por décadas, impulsionou ainda mais a popularidade da atriz.

Aos poucos, Juliana foi se diversificando e transitando entre gêneros, emissoras e estilos. Esteve em Uga Uga, Salsa e Merengue e participou até de produções portuguesas, como A Senhora das Águas, da RTP. No início dos anos 2000, ainda na Globo, integrou o elenco de A Lua Me Disse e retornou ao universo da rainha dos baixinhos ao participar do especial Xuxa 20 Anos, uma homenagem nostálgica à sua origem artística.

Versatilidade

Em 2007, Juliana protagonizou a novela musical Dance Dance Dance, na Rede Bandeirantes, interpretando Sofia Ivanitch. A produção inovadora mesclava coreografias com tramas dramáticas e destacou o talento multifacetado da atriz.

Na Record, interpretou a vilã Karina em Ribeirão do Tempo (2010), um dos papéis mais ousados de sua carreira. Ao lado de Bianca Rinaldi, com quem dividiu a infância na TV, ela experimentou novas camadas de interpretação, conquistando o público com sua entrega em cena.

Já em 2015, foi escalada para o SBT como Rebeca, a protagonista adulta da versão brasileira de Cúmplices de um Resgate. A novela infantil conquistou uma nova geração de telespectadores e mostrou como Juliana soube se reinventar. Ao lado da atriz mirim Larissa Manoela (24), formou uma das duplas mais queridas da trama, unindo leveza, emoção e carisma em sua performance.

