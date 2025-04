Belo surge em clima de romance com a namorada em foto inédita

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais para compartilhar um novo registro com o namorado, o cantor Belo

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi usou as redes sociais para compartilhar um novo registro com o namorado, o cantor Belo. Nesta quarta-feira, 16, os dois surgiram em clima de romance em uma foto na frente do espelho.

"Te amo", escreveu Rayane, que mostrou que estava usando um vestido azul claro sem alças e decotado, enquanto o cantor escolheu uma calça creme e camisa preta. Nos registros, ela mostrou também momentos românticos do casal em um hotel, com direito a decoração especial no quarto, champanhe, e piscina privativa.

Rayane também compartilhou que a noite teve um significado especial para os dois. "Nosso jantar para comemorar o aniversário do nosso empresário, Alfredo Santana", postou a influenciadora ao mostrar como foi a sua refeição.

Veja os registros:

Namorada de Belo apresenta novo membro da família e revela nome em homenagem ao cantor

Recentemente, Rayane Figliuzzi mostrou que ela e Belo adotaram um lindo cachorrinho, que ganhou nome em homenagem ao papai. “Uma novidade para vocês. Temos um novo integrante na família. Se preparem para morrer de fofura, que é a coisa mais linda do mundo. O Zion [filho de Rayane] está apaixonado e eu também, ainda estamos nos adaptando”, disse no Instagram.

Em seguida, ela abriu uma enquete para os internautas adivinharem o nome do novo mascote. “Vocês acham que eu tive a oportunidade de escolher o nome? Não, claro que não. O neném já chegou com nome. Eu só tenho que aceitar!”, brincou ela,.

Na sequência, a influenciadora contou que o novo integrante da casa foi batizado por Belo: “Papai Belo colocou o nome dele de Belloto”, disse. Veja mais!

