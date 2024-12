Ricardo Vianna faz questão de buscar a noiva Lexa no aeroporto

Ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Lexa foi surpreendida pela presença do noivo Ricardo Vianna

Nesta segunda-feira, 23, Lexa desembarcou no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro, e foi surpreendida com a presença do noivo Ricardo Vianna.

O famoso fez questão de ir buscar a amada no local. O casal se cumprimentou com um beijo carinhoso e depois andaram de mãos dadas.

Para a ocasião, a cantora apostou em um look super confortável com uma camiseta estampada do Stitch, calça preta e rasteirinha. Lexa está à espera de Sofia, primeira filha do casal.

Gravidez

Ao que parece, Lexa está radiante à espera da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna.

A mamãe de primeira viagem contou que está amando cada momento da gestação. "Para mim, é tudo novo, primeira filhota, Ricardo é a segunda filhota, mas estou vivendo uma coisa muito mágica, amando viver isso, amando me dedicar, ler livros, estou bem mãezona", disse a cantora em entrevista para a Quem.

Lexa ainda afirmou que não decidiu a via de parto de sua preferência e prefere deixar rolar. "Estou vivendo, porque acho que quem escolhe mais é ela, eu sou uma funcionária dela", brincou.

A famosa também contou que ainda não teve nenhum desejo estranho durante a gravidez. "Amava purê de batata e agora não, eu odiava café e agora amo café", disse ela. "Gosta de coisas que não gostava e as coisas que gostava, agora não gosta mais", completou Ricardo.

Por fim, Lexa comentou sobre os planos de casamento. "Vai ser mais intimista, só para ano que vem, depois que a Sofia nascer, estiver mais tranquila", contou.

