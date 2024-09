Renato Rabelo recorda confusão ao receber convite para podcast: 'Nem sabia'

Em entrevista ao programa DESconecta Rio, da TV CARAS, Renato Rabelo recorda início do podcast Papagaio Falante, que apresenta com Sérgio Mallandro

Para além dos papéis de sucesso na TV e teatro, Renato Rabelo (54) exibe seu talento como apresentador no podcast Papagaio Falante. Ao lado do amigo de longa data, Sérgio Mallandro (68), ele recebe famosos para conversas e entrevistas; porém, poucos sabem que tudo começou depois de uma confusão.

Em entrevista ao programa DESconecta Rio, da TV CARAS, Renato Rabelo conta que não sabia o que um podcast era ao receber o convite . "Eu achei que ele estava me chamando para fazer uma entrevista e topei", recorda o artista.

Então, em uma conversa com a amiga Mary Mallandro, ex-esposa de Sérgio e produtora do podcast, ele descobriu que não era apenas uma entrevista, porém, para dividir a apresentação do programa do YouTube. Segundo o artista, Mary foi entender porque o humorista havia entrado em contato para entrevistá-lo, já que era encarregada por isso, e então, ele explicou que se tratava de outro convite.

Depois que tudo foi entendido, o ator combinou com o amigo de trazer convidados que os dois já tivessem uma boa relação, para começar com o pé direito. E desde então o podcast já teve grandes entrevistados como Xuxa Meneghel (61), Heloísa Périssé (68) e Zico (71).

Rabelo conta que a amizade com Sérgio surgiu ainda na década de 1990, quando entrou na Globo. "Eu fiquei amigo da Mary Mallandro, e frequentava a casa dela e ele sempre foi amigo da ex, eles brigavam, mas ele ia lá... trabalham até hoje juntos, ela está na produção do podcast. Uma figura, é minha amigona."

Para o futuro, o artista afirma que espera novas surpresas. Ele, que viveu Asafe na temporada mais recente de Reis (RecordTV), assegura estar grato pelas oportunidades que teve até aqui. "Espero que a vida me surpreenda. Sei que, às vezes, isso é errado. Mas eu tenho tido sorte e ela tem me surpreendido."

