Renata Vasconcellos surpreende ao posar ao lado da sobrinha: ‘Que genética’

Renata Vasconcellos surpreendeu os seguidores ao posar em raras fotos com a sobrinha e a semelhança entre as duas roubou a cena

Nesta quinta-feira, 8, a família de Renata Vasconcellos está em festa! Em suas redes sociais, a jornalista surpreendeu ao compartilhar raras fotos ao lado de sua sobrinha, a ilustradora MarianaMazza, em comemoração ao aniversário dela. Mas a semelhança entre as duas acabou roubando a cena e rendeu muitos elogios entre os seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, Renata compartilhou um álbum de fotos ao lado de Mariana. Nos registros, as duas aparecem curtindo momentos descontraídos em família e demonstram bastante proximidade. "Parabéns, fofura! Feliz tudo", a âncora do Jornal Nacional celebrou a data especial de forma discreta na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a semelhança entre a tia e a sobrinha e foram só elogios para a beleza das duas: “A genética de vocês”, disse uma seguidora. “Que genética”, escreveu outra. “Lindezas”, escreveu uma terceira. “Parece sua filha”, disse mais uma. Vale lembrar que as semelhanças não são à toa! Que tal conhecer um pouco mais sobre a família da apresentadora?

Mariana é filha da estilista Lanza Mazza, irmã gêmea de Renata. A semelhança impressionante na família também se estende à sua irmã, Manoela Mazza, que costuma ser confundida com a jornalista. Enquanto isso, Renata é mãe de dois meninos, Miguel e Antonio Mac Dowell, frutos de seu antigo relacionamento com Haroldo Mac Dowell.

Além de ser próxima das sobrinhas, Renata já revelou que tem uma ótima relação com sua irmã gêmea: “Deve ser até um lance interessante de pesquisar psicologicamente: saber onde nos unimos e onde nos dividimos. Às vezes esse campo fica embaçado. Não concebo minha vida sem ela”, a jornalista contou em entrevista à Marie Claire.

William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo no Jornal Nacional:

William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo durante a edição do Jornal Nacional, da Globo, na noite de terça-feira, 30. Os dois demonstraram um momento de ‘gente como a gente’ ao deixarem o roteiro de lado para elogiarem a equipe de ginástica feminina brasileira, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024.

O momento aconteceu após uma exibição de uma entrevista com a ginasta Jade Barbosa. No estúdio, Renata aplaudiu a atleta brasileira pela sua história no esporte. “Resiliente e talentosa”, disse a jornalista. Então, Bonner também entrou no assunto e ainda contou uma curiosidade dos bastidores do telejornal; confira o relato!