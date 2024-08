Renan Monteiro entrega bastidores do último dia de gravação de Renascer

Em entrevista à CARAS Brasil, Renan Monteiro, intérprete de José Augusto, se despede com emoção de Renascer e entrega bastidores do último dia de gravação

As gravações do remake de Renascer, da TV Globo, terminam no último sábado, 24. Em clima de despedida, grande parte do elenco compartilhou, por meio das redes sociais, o momento de muita emoção e comemoração. Entre os artistas que fizeram questão de dividir com os fãs a saudade e a alegria de estarem finalizando um trabalho de muito sucesso, está o ator Renan Monteiro (37), que deu vida ao personagem José Augusto na trama de Bruno Luperi (36). Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta essa reta final, fala sobre a oportunidade de ter feito parte da produção e entrega colegas.

Primeiro, o carioca revela como está o coração nesta despedida. “Apertado, batendo de felicidade por termos atravessado essa jornada com muito amor e arte. Renascemos!”, diz o ator, acrescentando que já está sentindo muita falta do trabalho:“Saudade batendo dos encontros que não se repetirão, das histórias que não serão mais vividas. Nós não fizemos Renascer, nós vivemos renascer intensamente!”.

Por falar em histórias que não serão mais vividas, Renan relembra uma passagem importante nos bastidores da trama. “Perdi um irmão durante a novela, e o acolhimento de todos os envolvidos e da TV Globo, o carinho e o suporte, jamais esquecerei”, salienta.

Questionado se tem alguma curiosidade do último dia de gravação de Renascer para contar, o carioca entrega que o elenco não aceitava se despedir. “Ninguém queria ir embora. Renascer é muito forte em cada um. Todos ficaram pedindo pelo roteiro da próxima semana”, fala o ator, que faz questão de ressaltar que a produção foi um divisor de águas na sua vida e carreira. “Renascer é um marco na minha carreira! Zé Dotô é um personagem especial!”, afirma.

E por falar em José Augusto, o artista conta o que aprendeu com ele. “O Zé se tornou um grande amigo! Seu olhar pra vida vem de encontro ao meu!”, garante ele, refletindo sobre o que as novelas representam na sua carreira artística. “É contar histórias e emocionar as pessoas. É poder exercitar diariamente meu ofício”, diz.

Depois de Renascer, será que vem outros projetos por aí? Ele responde: “Ainda estou vivendo o final da novela, acabamos somente as gravações. Já já terão novidades! Porém, vamos acompanhar o encerramento total da novela”.