Regina Braga faz rara aparição com a filha, que é a cara do irmão ator

Regina Braga posa sorridente ao lado da filha, Nina Braga Nunes. A atriz também é mãe do ator Gabriel Braga Nunes

A atriz Regina Braga fez uma rara aparição com sua filha, Nina Braga Nunes. As duas surgiram sorridentes em uma foto feita no Natal em família.

Elas posaram a lado para o registro, que foi compartilhado por Nina no feed do Instagram.

Além de Nina, a atriz veterana também é mãe do ator Gabriel Braga Nunes. Regina é casada com o médico Drauzio Varella.

Gabriel Braga Nunes e Nina Braga Nunes são muito parecidos

O ator Gabriel Braga Nunes fez uma rara aparição com sua irmã, Nina Braga Nunes. Os dois posaram juntos após o espetáculo Outros Toms, no MASP Auditório, em São Paulo. Ele fez uma participação especial na produção junto com a Studio3 Cia. de Dança e recebeu o carinho de sua irmã.

Os dois posaram abraçados após a apresentação e a semelhança física entre eles roubou a cena. Gabriel e Nina mostraram que são muito parecidos fisicamente, mas não são gêmeos - ela é dois anos mais jovem do que ele.

Há pouco tempo, o ator contou que eles são parecidos desde a infância. “Sempre fomos muito parecidos mesmo. A gente também acha. Fiz uma peça uma vez, em que virava mulher no meio do espetáculo e usava uma peruca preta lisa. Ali, eu era a minha irmã perfeita. Desde pequenininhos, sempre fomos parecidos”, disse ele.

Vale lembrar que Nina Braga Nunes é fisioterapeuta e trabalha com espetáculos de teatro.