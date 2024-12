Raquel Brito volta a falar sobre coceira íntima: 'Verdade seja dita'

A influenciadora digital Raquel Brito voltou a falar sobre a coceira íntima que ela sentiu durante o confinamento em A Fazenda 16, da Record TV

A influenciadora digital Raquel Brito voltou a falar sobre a coceira íntima que ela sentiu durante o confinamento em A Fazenda 16, da Record TV. Em entrevista ao Link Podcast na terça-feira, 17, ela ressaltou que tem alergia à lâmina de barbear e afirmou que o assunto ganhou destaque justamente por ter acontecido com ela.

"Tenho alergia à lâmina. Já falei milhões de vezes. Lá na casa, não tinha todos os os produtos (para depilação). Todo mundo tem uma leve coceira -- homem ou mulher. Verdade seja dita. Mas viralizou porque era eu. Aquela fazenda era uma loucura, mas eu tenho saudade", destacou.

O que Raquel Brito já falou sobre o assunto?

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Raquel Brito fala sobre o assunto. Enquanto esteve na sede da atração, ela foi flagrada pelas câmeras com a mão na região íntima e levantou questionamentos sobre sua saúde íntima. Em outubro, ela revelou o motivo da coceira ao responder perguntas dos fãs nos Stories do Instagram.

"Como toda mulher que se depila, eu tenho alergia a barbeador. Lá, não tem como. Está crescendo ou acabou de se depilar, dá aquela cocerinha. E em mim é pior porque assim que passa o barbeador, eu tenho alergia. Lá na casa, não tem como explicar, é outro rumo, é outra visão, você esquece que está sendo filmada. Tinha hora que eu coçava porque tenho alergia e todo mundo vê porque lá tem trocentas câmeras", disse ela.

Tempos depois, ela se deparou com novos comentários sobre o assunto e lamentou os ataques. "Vou tornar a dizer aqui quantas vezes for preciso, tenho alergia a barbeador. Sou mais higiênica que muita gente, quem tem alergia sabe o que é. Não tem coceira, não?", disparou ela.

"Imagino que fazem esses comentários a fim de me colocar para baixo ou trazer uma péssima imagem de uma coisa que não sou. O pior é cada comentário que só Jesus na causa. Tem pessoas que se preocupam mais com minha alergia do que eu mesma", completou Raquel Brito.

