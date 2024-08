Rapper dá colar de bronze para Jordan Chiles após perda de medalha olímpica

Jordan Chiles deixou de ser dona da medalha de bronze no solo olímpico após uma reanálise do Tribunal de Arbitragem Esportiva (CAS)

O rapper Flavor Flav prometeu um presentão para Jordan Chiles, nesta terça-feira (13), dias após a ginasta olímpica receber a notícia de que perdeu a medalha olímpica do solo artístico para Ana Barbosu, da Romênia, depois de uma análise do Tribunal de Arbitragem esportiva. O artista fabricou um relógio de bronze que, assim como os que ele usar, pode ser usado no pescoço e irá mandá-lo para a atleta.

"Os EUA vão lutar contra os poderes institucionais, mas, enquanto isso, em tempo, consegui isso de volta para você, Jordan Chiles. Arrase! Obrigada, Rock N' Stones por serem tão ágeis!", escreveu o artista na legenda. A marca citada por ele, refere-se ao próprio empreendimento, onde o rapper desenvolve modelos próprios e excêntricos.

O relógio feito para Jordan se trata de uma peça toda em bronze cravejada de cristais. Nos comentários do vídeo de Flavor, a mãe da jovem agradeceu pelo carinho com a filha: "Obrigada! Isso significa o mundo. Ela não está nas redes, como você pode imaginar, mas compartilharei com ela", escreveu ela.

Pouco depois de saber que havia perdido a medalha, Jordan informou os seguidores que se afastaria por um tempo, sem dizer quando estaria de volta: "Tirarei esse tempo para me retirar das redes sociais, pela minha saúde mental... Obrigada", disse ela.

Entenda o que aconteceu com o pódio olímpico

No dia 5 de agosto, as ginástas das Olimpíadas de Paris competiram na fase individual dos aparelhos (solo, salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave). Na ocasião, Ana Barbosu já celebrava a vitória do bronze quando uma alteração na nota de Chiles foi feita através de um pedido de reanálise da arbitragem olímpica. Sendo assim, a norte-americana ficou com o bronze.

No entanto, a decisão não foi acatada pela Federação Romena, que recorreu ao CAS com um pedido de revisão das notas, tanto de Ana, quanto de outra atleta, Sabrina Voinea. A autoridade se mostrou favorável ao pedido dos romenos, notando que Jordan havia estourado o tempo limite dado às atletas, o que deveria descontar mais pontos. (Saiba como ficou o pódio depois da decisão do Tribunal)