Rainha do rodeio morta aos 24 anos era mãe solo: ‘Deus me deu o maior presente’

Amanda Batista sofreu parada cardíaca na véspera do aniversário e não resistiu depois de passar dois meses internada; ela deixa um menino de 5 anos

A notícia da morte precoce de Amanda Batista, rainha do circuito de rodeio CWC deste ano, comoveu as redes sociais neste sábado, 24. A jovem faleceu aos 24 anos, na última quinta-feira, 22, depois de ficar dois meses internada em um hospital de Goiás, devido a uma parada cardíaca. Ela era mãe solo de um menino de 5 anos, que fará aniversário na próxima quarta-feira, 28.

Amanda trabalhava com venda de veículos e cuidava sozinha do pequeno Miguel Henrique, seu maior orgulho. No ano passado, ela fez questão de homenageá-lo no dia de seu aniversário, por meio das redes sociais. “Hoje é aniversário do cowboyzinho da mamãe. Acho que a coisa que eu menos esperava na minha vida fosse essa sua chegada. Eu, que mal aguentava as idiotices que fazia só, de onde é que iria tirar tanta responsabilidade pra sua vinda? É difícil explicar a sensação que eu senti quando peguei aquele papel em minhas mãos e vi que o resultado era o positivo”, começou a moça.

E continuou: “É difícil explicar a sensação que eu senti quando peguei aquele papel em minhas mãos e vi que o resultado era o positivo. Positivo de amor de Deus por mim, meu positivo de amor por você, positivo dos que já te amam sem ver seu rosto, o seu positivo de amor por mim. Não te escolhi, você me escolheu pra ser sua mãezinha, me escolheu entre tantas outras mulheres nesse mundo pra ser a sua MÃE. Deus me deu o maior presente que alguém pode querer, Ele me deu vida, A SUA VIDA, que agora é a razão da minha. Neste mesmo dia, há 5 anos atrás , você me transformou, me tirou da minha zona de conforto e me fez crescer. Eu te amo demais. Parabéns, meu filho! Que você seja imensamente feliz!”.

Natural de Iporá, no oeste goiano, Amanda Batista sofreu uma parada cardíaca na véspera do aniversário, no dia 21 de junho, e chegou a ficar 40 minutos sem oxigenação no cérebro, mas foi ressuscitada pelos médicos.

Internada em um hospital de Rio Verde, ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde então e não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas, de acordo com a família, em entrevista ao portal G1, há indícios de uma falência múltipla dos órgãos, já que a jovem estava em uma espécie de coma induzido. Ainda segundo a reportagem, a rainha do rodeio morreu no mesmo dia que a bisavó de 98 anos, Ana Rita de Oliveira.