Rafael Vannucci se pronuncia após vídeo chorando viralizar

Rafael Vannucci se pronunciou após um vídeo em que ele aparece chorando viralizar na internet. O famoso explicou o motivo do vídeo

Nesta quinta-feira, 14, Rafael Vannucci, filho de Vanusa, compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories e se pronunciou após um vídeo em que ele aparece chorando viralizar na internet. O famoso explicou que o vídeo, que foi gravado há alguns meses, trata-se apenas de gratidão. Ele também afirmou que não falará mais sobre o assunto.

"Assunto chato... Ter que vim aqui mais uma vez falar de um vídeo que eu fiz há dois meses sobre gratidão para as mães das minhas filhas. E as pessoas falaram que eu estava em depressão, que eu ia me matar. E agora alguns jornalistas, alguns sites acharam esse vídeo na internet e começaram a postar como se fosse agora. Não tenho depressão. Sou feliz, realizado. Esqueçam isso, não deem moral para isso. Eu não vou responder ninguém. Não falo mais desse assunto", disse ele.

No vídeo, em questão, Rafael surgiu chorando e mandou um recado para as mães de suas filhas, afirmando que não sabia se estaria vivo no dia seguinte.

“Estou aqui em casa, domingo à noite, e precisava fazer esse vídeo. Não sei se vou estar vivo amanhã e queria deixar isso registrado. Eu queria agradecer a duas pessoas muito importantes na minha vida, que são as duas mães das minhas filhas. Carla, a gente era tão novo, né, tinha 17 anos quando a gente teve a Vitória. Obrigado por ter me dado o presente maior da minha vida. Eu acho que me tornei o homem que sou, o profissional que sou, porque a gente teve a Vitória. Muito obrigado, Carla, por tudo. E, Sara, Deus foi muito generoso comigo de eu ter encontrado você e a gente ter feito a Pietra. Nunca pensaria em ter uma filha com 45 anos de novo. E só queria te agradecer por tudo. Você ter me dado uma filha tão linda e ela ser o combustível da minha vida. Esse vídeo é para você, Carla, e para você, Sara. Muito obrigado. Eu acho que se eu pudesse ter almejado qualquer coisa na minha vida, profissional, financeira, eu trocaria tudo. Trocaria meu dinheiro, minha carreira, só pela Pietra e pela Vitória. Queria deixar isso registrado porque não sei o dia de amanhã. O passado é passado, hoje é o presente. E é um presente de Deus estar vivo. Amanhã, não sei se vou estar vivo e poder falar isso para vocês. Mas muito obrigado, Carla e Sara”, disse ele, na ocasião.

Felicidade

O empresário Rafael Vannucci, que é filho da cantora Vanusa (1947-2020), se tornou papai pela segunda vez! Em 2023, ele anunciou o nascimento da filha caçula, Pietra, fruto do relacionamento com Sara Bezerra.

Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo com a filha recém-nascida no colo ainda na sala de parto da maternidade. “Pietra Vannucci, que papai do céu nos dê muita sabedoria e saúde para criar você, minha filha! Te amo Sara”, disse ele na legenda.

Vale lembrar que ele já é pai de Vitória, de 26 anos. Rafael é filho da cantora Vanusa com o produtor de TV Augusto Cézar Vannucci, que faleceu em 1992.

Leia também: Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa, lamenta a morte da mãe