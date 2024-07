Rafa Brites aposta em maiô vermelho para curtir praia com os filhos

Rafa Brites aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para curtir uma praia com os filhos Rocco e Leon, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli

Neste domingo, 28, Rafa Brites aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro. A apresentadora curtiu uma praia com os filhos Rocco, de sete anos, e Leon, de dois, frutos do seu casamento com Felipe Andreoli.

A famosa foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, que fica na zona oeste da Cidade Maravilhosa. Para a ocasião, Rafa apostou em um maiô vermelho com recortes.

A mamãe coruja tomou uma água de coco enquanto observava os pequenos brincarem e também fez questão de sentar na areia para se divertir com os herdeiros. Rafa Brites não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Recentemente, Rafa fez uma linda homenagem para o marido nas redes sociais. "O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá para cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais", declarou a artista.

Como é a cozinha de Rafa Brites e Felipe Andreoli?

O apresentador Felipe Andreoli, que comanda o Globo Esporte em São Paulo, revelou como é a decoração da cozinha de sua casa. Ele gravou um vídeo para flagrar a diversão dos filhos e surpreendeu ao mostrar o ambiente de sua residência.

No vídeo, ele mostrou os herdeiros correndo pelos corredores da cozinha. “Domingo de friozinho dá para relaxar e dormir até mais tarde… Dá sim”, disse ele na legenda.

Com isso, ele registrou o cômodo todo. A cozinha dele contém uma ilha central espaçosa e bancadas em duas paredes do local com gabinetes na parte de baixo. O fogão fica na ilha e tem uma coifa, e a geladeira fica em um canto com nichos ao seu redor.