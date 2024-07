Viúva, Quitéria Chagas se emociona ao falar sobre retorno ao Brasil: 'Momento de força'

Em entrevista à CARAS Brasil, Quitéria Chagas abre o coração ao falar sobre seu marido, falecido no ano passado, e próximos projetos na carreira

Profissões não faltam no currículo da talentosa Quitéria Chagas (43), ela é atriz, psicóloga, modelo, dançarina e uma das figuras mais famosas quando o assunto é Carnaval brasileiro. Após um período morando na Itália, ela está de volta ao Brasil para retomar com alguns projetos profissionais. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista se emociona ao falar sobre seu último relacionamento: "Momento de força".

Quitéria era casada com o empresário Francesco Locati, que faleceu no ano passado aos 57 anos. A causa da morte foi em decorrência de um câncer terminal, neurointestinal, que deu metástase nos nervos e glândulas. Em um relato emocionanete à CARAS, a atriz relembra que o antigo companheiro que incentivou seu retorno ao Brasil.

"Eu voltei oficialmente finalzinho do ano passado, eu vim para respirar após perder o meu marido na minha frente. Em Milão, os hospitais não tem humanização, ninguém te explica nada, eu que tive que contar para ele que ele iria falecer, comunicar para minha filha. Tentei dar o suporte máximo que pude. Ele parou de respirar na minha frente. Não dá tempo de entrar em depressão. Eu tive, mas precisei passar por cima dela fazendo terapia, só tinha eu para ter as responsabilidades pós morte", relembra.

"Você não tem ideia do que é ver uma pessoa que era super forte, cheio de energia, definhando na sua frente, é um câncer muito raro, foi fulminante [...] não tem morfina que aguente a dor. Ele foi me ouvindo, a coisa mais forte foi ouvir dele: 'Eu te amo, segue sua vida, volta para o Brasil, desapega de mim'. Ele era uma cara muito inteligente, não sei se ia aguentar isso não. É um momento de força", declara.

'O AR QUE EU RESPIRO'

Quitéria Chagas foi confirmada como rainha da bateria do Império Serrano. Ela tem uma longa história com o Carnaval brasileiro, uma de suas grandes paixões e relembra episódios importantes de sua trajetória.

"As pessoas falam que eu sou patrimônio da escola, são mais de 20 anos. Eu encarei muitas lutas no Carnaval para valorização da mulher sambista. É um renascimento das transformações que aconteceram na minha vida após morte do meu marido", avalia.

Por conta de sua trajetória no Carnaval, Quitéria reforça que foi uma das primeiras figuras que abordou a data para além de um momento de festividade, mas como uma forma de luta e empoderamento para mulheres.

"O Carnaval é o amor da minha vida, o ar que eu respiro. Eu divulgo muito a história da escola também. Tem a questão da representatividade da mulher preta no samba. São muitas lutas, mas eu encabecei muito essa questão de militância. Eu sempre debati temas polêmicos, mas importantes para valorização do samba e Carnaval", confessa.

DE VOLTA AS TELINHAS

Além de ser uma figura bastante conhecida no Carnaval, Quitéria Chagas possui trabalhos no audiovisual brasileiro, ela revela que tem desejo de retornar com sua carreira de atriz, inclusive, já está indo em busca de oportunidades, como por exemplo atuar em novelas.

"Renovei meu cadastro na Globo [...] Muita vontade de atuar, esse exercício de atuação, sentir o personagem, é algo muito fascinante para mim, essa imersão de se encontrar com aquele personagem, deixar orgânico na cena. Eu sinto muito prazer e quero fazer", finaliza.

