Quem são os filhos de Marco Ricca? Primogênito também é ator

Durante o programa Encontro, Marco Ricca surpreendeu ao compartilhar um registro ao lado de seus filhos, um deles é o também ator Felipe Ricca

Marco Ricca virou destaque na mídia desta quarta-feira 14, após sua participação no programa Encontro, da TV Globo. Na ocasião, o artista chamou atenção ao aparecer em um registro raro ao lado dos quatro filhos: Felipe Ricca, Maria, Antônia e José.

Durante a atração, o artista falou sobre os desafios da paternidade e confessou que o maior aprendizado é saber respeitar a individualidade de cada um deles. "Conseguir compreender que eles têm vida própria, a gente tentar interferir no que for necessário e deixar que eles voem, que tenham segurança para voar. Os filhos estão aí para romper, trazer o novo para os pais e para a sociedade. A gente põe filho no mundo para fazer com que o mundo melhore. Eu pus quatro pessoas aí”, afirma ele, que é casado com Luli Miller, mãe dos pequenos Maria, Antônia e José.

Outro detalhe que roubou a cena foi o momento em que Ricca recebe uma mensagem do filho mais velho, Felipe, fruto de seu relacionamento com Adriana Esteves. "Pai, te amo demais. Você é uma pessoa especial, tenho muita honra de ser teu filho, de poder aprender contigo não só sobre a sua profissão, que hoje em dia é a minha também, mas sobre ética, valores, princípios e a pessoa linda que você é. Eu tento trabalhar e estudar ao máximo para ser cada vez mais parecido com você. Te amo”, disse.

Apesar de pouco conhecido na TV aberta, Felipe também é ator e acabou de estrear na Netflix com a série de melodrama Pedaço de Mim. Na produção, ele interpreta um personagem acusado de assediar uma mulher. Apesar do projeto contar com Vladimir Brichta, seu padrasto, como protagonista, Felipe garante que precisou passar por testes.

"Convivo diariamente com o Vlad e sabia que ele estaria no projeto, mas ele não precisa fazer teste como eu, está em um outro momento na carreira. Ele me apoia da forma como ele me ama, como pessoa", disse Felipe em entrevista à Quem. "Comecei no teatro com 20 anos e vim da música, passei por um processo de compreensão que queria fazer isso mesmo", completou.

Em outro momento, ele chegou a falar que se entendeu tarde como ator e tem corrido atrás do tempo perdido. "Passei por um processo de negação na minha vida inteira por conta dos meus pais. Quando compreendi que era isso que queria fazer na vida, segui e venho estudando para ter algo substancial", afirmou.

Conheça os quatro filhos de Marco Ricca:

Marco Ricca com os quatro filhos - Foto: Reprodução / Globo