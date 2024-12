Quem é o famoso que se vestiu de Grinch para ensaio de Natal?

O personagem do filme natalino O Grinch foi protagonizado pelo ator Jim Carrey e é famoso pelas tentativas de acabar com o Natal

As fantasias e caracterizações são uma clássica pedida para as datas comemorativas, e não é diferente para o Natal. Neste fim de ano, um famoso já antecipou uma produção que remete a um personagem do filme natalino O Grinch. Nesta quinta-feira, 5, o influenciador digitalLucas Guimarães compartilhou imagens de um ensaio fotográfico com o marido, o comediante Carlinhos Maia, fantasiado de Grinch - figura que odeia o Natal!

"Alguém viu meu marido?", brincou Lucas ao compartilhar os bastidores da maquiagem elaborada do marido, que entrou no clima. "Odeio o Natal!", brincou Carlinhos, rolando pelo tapete da sala. "Misericórdia. Cadê o meu marido? Que entrega", comentou.

Além disso, Lucas mostrou a decoração de seu lar. Além de uma árvore gigante, decorada em tons dourados, vários detalhes que remetem a Jesus e ao Papai Noel foram espalhadas pela mansão.

Confira, abaixo, os registros da fantasia de Carlinhos Maia:

O Grinch

O rabugento Grinch, personagem criado por Dr. Seuss, faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. No cinema, ele ficou famoso com o visual semelhante ao da fantasia de Carlinhos ao ser interpretado por Jim Carrey.

Afastamento de amigos

Carlinhos Maia revelou que se afastou de amigos depois que sofreu alguns cancelamentos na internet. O comendiante disse que entende e ressaltou que "ninguém quer se queimar". Até mesmo Anitta não faz mais parte do seu círculo de amizades. "Hoje em dia acho que foi a melhor coisa que aconteceu", relatou ao De Frente com Blogueirinha.

"Entendi que quem tem que estar comigo sou eu mesmo, pronto, acabou e um beijo! Ninguém é amigo de ninguém", lamentou o influenciador. Ele recordou que era muito próximo de Anitta e não por acaso, ela foi uma das madrinhas do seu casamento com Lucas Guimarães em 2019.

