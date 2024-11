Carlinhos Maia faz forte desabafo ao revelar abusos na infância

O influenciador Carlinhos Maia abriu o coração ao relatar que sofreu abusos na infância de pessoas próximas a sua família

* ALERTA GATILHO : O texto a seguir contém informações sensíveis.

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia abriu o coração ao falar sobre sua vida pessoal. Em entrevista ao podcast 'PodPah', o artista fez um forte desabafo ao revelar que sofreu abusos sexuais na infância de pessoas próximas a ele e a família.

"Eu fui abusado várias vezes quando criança, por vizinhos, parentes... graças a Deus eu não me tornei um pedófilo. Até um tempo atrás, não gostava de colocar nem criança no meu colo porque remetia às coisas que faziam comigo e para não acharem que eu iria fazer alguma coisa com a criança. Eu comecei a abraçar meu sobrinho um dia desses", relatou Carlinhos.

Em seguida, o influenciador contou que os ataques aconteciam nos momentos em que ele precisava ficar sozinho em casa. "Eu ficava sozinho em casa com 7 ou 8 anos porque minha mãe ia trabalhar junto com o meu pai. Então, minha professora, que me ensinava a escrever, me abusava. E eu criança. Os vizinhos, um segurava numa mão, e o outro segurava na outra, e eu fazia o que vocês já imaginam. Isso foi por muitos anos", disse ele.

Ao longo da conversa, Carlinhos Maia ressaltou que se tornou uma pessoa muito forte ao aprender a lidar com as dores de seu passado. "Não morri com isso. Foi muito duro, muito maluco, mas... o povo tem o negócio de 'salve sua criança interior'. Para com essa burrice porque você não vai voltar lá, não tem como, você não tem uma máquina do tempo", desabafou.

"Foi minha criança interior que me salvou. Se ela resistiu a tudo isso e me trouxe até aqui foi porque ela é um super-heroi. Agradece à sua criança interior. Você nunca vai viver tudo o que ela sofreu para te salvar e você ser um adulto incrível, forte e resiliente se ficar o tempo todo querendo ir lá. Ela já fez a parte dela, e só quer agora ser liberta", completou o famoso, por fim.

Carlinhos Maia celebra melhora do pai em meio ao tratamento contra o câncer

Recentemente, o influenciador digital e humorista Carlinhos Maia atualizou o público a respeito da saúde de seu pai, Virgílio, que está em tratamento contra um câncer no pâncreas. Em suas redes sociais, ele contou que o familiar tem apresentado mais disposição e uma melhora significativa.

Por meio de seus stories no Instagram, Carlinhos filmou o patriarca da família em casa, bastante sorridente, e não escondeu o quanto ficou feliz em notar a evolução do pai. Virgílio, que recebeu o diagnóstico da doença em agosto deste ano, já iniciou as sessões de quimioterapia; confira detalhes!