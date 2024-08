Quem é a namorada de Mari Fernandez? Cantora é apontada em romance com modelo

Mari Fernandez abre o jogo e fala sobre seu relacionamento discreto após rumores de affair com modelo; conheça a suposta namorada!

Na última terça-feira, 6, Mari Fernandez quebrou o silêncio e admitiu que está vivendo um namoro discreto. Embora os rumores apontem para um affair com a modelo Júlia Ribeiro, a cantora não confirmou se ela é a sortuda. No entanto, ela aproveitou para revelar novos detalhes sobre sua vida amorosa e confirmou que está em um relacionamento sério.

Mari, que assumiu sua bissexualidade no final do ano passado, contou que não está vivendo uma relação escondida, mas sim reservada: “Eu tô numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal”, a cantora relatou ao UOL.

Aliás, Mari deu a entender que amigos e familiares já conhecem sua pessoa especial: “As pessoas que são importantes na minha vida e que necessitam estar presentes toda hora e todo momento dentro desse relacionamento, já estão [presentes] e já sabem”, disse a estrela do piseiro, que demonstrou desconforto com o interesse em sua vida particular.

“Confesso que me incomoda um pouco a todo momento as pessoas quererem saber com quem eu estou ficando, se eu estou ficando com alguém, se eu não estou, se eu vou assumir, se não vou, se vai ter um relacionamento sério, enquanto eu tô muito preocupada em o que eu vou gravar, o que eu vou mostrar para as pessoas como profissional”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Quem é a suposta namorada de Mari Fernandez?

Apesar de suas ressalvas, Mari Fernandez não esconde sua felicidade em seu novo relacionamento. Vale lembrar que os rumores começaram quando a artista compartilhou nas redes sociais cliques de uma viagem com a modelo. Juntas, elas curtiram alguns dias relaxando em Fernando de Noronha e posaram em clima de intimidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júlia Ribeiro (@juliaaribeirol)

Júlia Ribeiro, modelo, influenciadora digital e estudante de odontologia, tem 21 anos, a mesma idade da artista. Com mais de 80 mil seguidores no Instagram, ela também é destaque no TikTok. Além de compartilhar seus trabalhos como modelo, ela e a cantora já trocaram diversos comentários nas redes sociais, repletos de elogios e declarações.

Em uma das publicações, Júlia aparece segurando um buquê de rosas vermelhas no Dia dos Namorados. Embora não tenha revelado quem foi a dona do presente, Mari deixou um comentário com um emoji escondendo o rosto e uma carinha de vergonha, deixando claro quem foi a remetente. Segundo o Jornal Extra, esse é apenas um dos muitos indícios do namoro, que já dura um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Júlia Ribeiro (@juliaaribeirol)

Mari Fernandez investe alto para mudar visual:

A cantora Mari Fernandez (23) surpreendeu os fãs ao aparecer com um visual completamente renovado e um corpo definido. A artista se submeteu a uma série de cirurgias plásticas, que a deixaram com a barriga trincada. Segundo apuração da CARAS Brasil, Mari investiu mais de R$ 150 mil para alcançar o resultado desejado; confira!