Quem é a mãe do primeiro filho de Tom Brady? Atleta viveu romance com atriz

Antes de se casar com Gisele Bündchen, Tom Brady teve um relacionamento longo e um filho com uma atriz americana famosa; descubra quem!

Na última quinta-feira, 22, Tom Brady surpreendeu ao compartilhar uma foto para celebrar o aniversário de seu filho mais velho, John Edward Thomas Moynahan, em suas redes sociais. Acontece que seguidores ficaram surpresos ao descobrir que o atleta tem um filho fora de seu casamento com Gisele Bündchen.

Antes de se casar com a supermodelo brasileira, Tom Brady teve um relacionamento de treês anos com a atriz Bridget Moynahan. Embora seu nome não seja tão conhecido pelos brasileiros, ela é bastante famosa no exterior, com participações em filmes de sucesso como o romance Escrito nas Estrelas, a franquia John Wick e a ficção Eu, Robô.

Além disso, Moynahan é especialmente lembrada por seu papel como a personagem Natasha na série Sex and the City, onde interpretou a esposa de Mr. Big, com quem Carrie Bradshaw teve um affair complicado. Na vida real, Bridget começou a namorar o astro do futebol americano em 2002 e o romance durou até 2006.

Em 2006, Bridget Moynahan e Tom Brady descobriram que estavam esperando o primeiro filho, mas se separaram pouco tempo depois, ainda durante a gestação. Após o término do relacionamento com a atriz, Brady conheceu a supermodelo brasileira Gisele Bündchen e eles engataram um namoro em pouco tempo.

Quando o filho de Brady com Bridget nasceu, o ex-jogador já estava em um relacionamento sério com a modelo, que sempre foi muito próxima do enteado e acompanhou de perto seu crescimento. Agora, o filho de Brady com Bridget completou 17 anos e recebeu homenagens especiais dos pais em suas redes sociais.

Vale destacar que Tom Brady e Gisele Bündchen se casaram em 2009 e têm dois filhos juntos: Benjamin Rein Brady, de 15 anos, e Vivian Lake Brady, de 11 anos. No entanto, o casal se separou no final de 2022. A modelo nunca escondeu que o processo de divórcio foi "muito difícil" e afirmou que "foi como morrer e renascer".

Gisele Bündchen comemora aniversário do filho mais velho de Tom Brady:

Gisele Bündchen usou as redes sociais para celebrar uma data muito especial. É que John Edward Thomas Moynahan, filho mais velho de seu ex-marido, Tom Brady, completou 17 anos de vida nesta quinta-feira, 22. Nos Stories do Instagram, a modelo brasileira postou uma foto de quando o rapaz era criança e outra mais recente, e o parabenizou.