Quem é Akeem Morris? Conheça rapaz apontado como novo namorado de Madonna

Akeem Morris e Madonna se conhecem desde 2022, quando participaram de um ensaio fotográfico; A cantora terminou seu último namoro em Maio de 2024

A fila andou para Madonna, após os rumores do fim de seu envolvimento com o professor de boxe Josh Popper, com quem ela inclusive trocou beijos no palco no fim de 2023, a cantora estaria vivendo um novo romance.O nome da vez é Akeem Morris, de 28 anos. Os pombinhos foram vistos juntos em diversas ocasiões, a maioria das vezes a partir de julho deste ano.

Recentemente, o casal foi visto na Itália, onde Madonna deve celebrar seu aniversário de 66 anos, mas especulações ganharam força após o feriado da Independência dos Estados Unidos, no dia 4 de julho. Na época, a rainha do pop fez uma publicação bem-humorada nas redes sociais indicando que seu antigo companheiro estava namorando Madonna, e a própria cantora curtiu o post.

Mas quem é Akeem Morris?

Nascido na Jamaica, em maio de 1996, Akeem vive em Nova York. E segundo a revista People, em seu currículo consta uma formação em ciência política. Em suas redes sociais, Morris demonstra afinidade com moda, exibindo uma série de visuais distintos em ensaios fotográficos.

Entre 2014 e 2017, o novo namorado de Madonna foi jogador de futebol na liga universitária. Ele chegou a atuar pelo Oyster Bay United FC, equipe de uma liga semi-profissional norte-americana, como atacante.

O casal já se conhecia antes e inclusive trabalharam juntos no ensaio da cantora para a capa da Paper Magazine, publicada em agosto de 2022. A matéria continha uma entrevista conduzida por Niles Rodgers após uma festa realizada no Central Park. Para acompanhar o texto, um ensaio com fotos que simbolizam uma clássica noitada em Nova York. Além de Madonna, os registros contavam com jovens artistas da cidade, e Morris era um deles.

Dois anos depois, Madonna e Morris se aproximaram. Nas celebrações do 4 de julho, a dona do hit 'Material Girl' compartilhou alguns registros ao lado de seu provável novo companheiro. Confira o post: