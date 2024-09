O ator Marcelo Serrado postou uma foto ao lado da filha mais velha, Catarina Mandelli, e os fãs apontaram a semelhança entre eles

Marcelo Serrado chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito com a filha mais velha, Catarina Madelli, de 19 anos. A jovem é fruto de seu relacionamento com a atriz Rafaela Mandelli, com quem foi casado entre 2003 e 2006.

"Com a minha filhota. Eles crescem tão rápido, né?", escreveu o artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os internautas encheram a postagem de elogios e apontaram a semelhança entre pai e filha. "Muito linda", disse a atriz Heloísa Périssé. "Que linda, amigo", escreveu a atriz e cantora Cleo. "Benza Deus, que genética", observou uma seguidora. "Lindíssima. Cat está a sua cara", afirmou outra. "Sim o tempo voa… Linda sua menina", comentou uma fã. "Linda, parece com o pai", falou mais uma.

Além de Catarina, Serrado também dos gêmeos Felipe e Guilherme, de 11 anos, de seu atual casamento com a bailarina Roberta Fernandes.

Confira:

Marcelo Serrado relata crise de pânico em aeroporto

O ator Marcelo Serrado viveu um momento desafiador em um aeroporto nos Estados Unidos ao sofrer uma crise de pânico. Ele contou que estava prestes a embarcar com sua família para o Brasil após as férias no exterior, mas não conseguiu entrar no avião.

"Finalmente são e salvo e quero mandar essa mensagem de agradecimento a todo mundo. Centenas de pessoas que mandaram mensagem no dia que eu tive aquela crise de pânico quando eu peguei meu voo para sair de férias com a minha família. E ontem eu fui voltar em um voo de Miami para o Rio de Janeiro com a família e não consegui embarcar de novo. Chamei minha mulher no canto e meus filhos estavam ali. Eu falei: 'olha, só está me dando um negócio aqui, eu não vou embarcar'", disse ele. Confira o relato completo!