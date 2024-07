Quanta fofura! Veja momentos especiais de Fernanda Paes Leme com a filha Pilar

A CARAS Brasil selecionou alguns registros fofos de Fernanda Paes Leme com a filha Pilar, de três meses, que 'explodem' o fofurômetro; confira

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (41) exibir seu corpo real nesta sexta-feira,26, por meio das redes sociais, após três meses do nascimento da primeira filha, Pilar, e chamou a atenção da web. Na publicação, a artista comentou sobre as mudanças após o nascimento da herdeira. E por falar na pequena, que é fruto do noivado com o empresário Victor Sampaio (42), a CARAS Brasil mostra, a seguir, momentos fofos entre mãe e filha, compartilhado pela famosa na internet, que explodiram o fofurômetro.

TRÊS MESES DE PILAR

No último dia 17, Fernanda publicou uma sequência de fotos comemorando, ao lado de Sampaio, os três meses de Pilar. “Quase 100 dias convivendo com uma pessoa em construção, um serzinho que ainda não fala e não anda, mas me diz tudo que eu preciso e me guia diariamente. Ai filha, 3 meses desde que nos reconhecemos e você me escolheu nesse mundo. Vou honrar nossos laços. Te amo, minha Pilar”, escreveu ela, na legenda publicação.

Victor Sampaio, Fernanda Paes Leme e Pilar

Fernanda Paes Leme comemora os 3 meses de Pilar

‘ALIMENTAR UMA VIDA’

“O tempo passa diferente quando a gente tem certos compromissos como... Alimentar uma vida. Junho não deu tempo de fazer tudo que eu queria. Mas quando dá?! A gente se pega presa nessa necessidade de ser produtiva o tempo todo. E na verdade eu tô fazendo é muitão! Mas olha quanta coisa gostosa pra lembrar. Que esse novo mês seja bom, seja leve, seja divertido e especial”, escreveu a atriz, em 1º de julho.

A atriz Fernanda Paes Leme e a filha Pilar

PARTICIPAÇÃO DOS PETS

Fernanda costuma publicar fotos na companhia de Pilar e de seus pets. É muita fofura!

Fernanda Paes Leme, Pilar e o pet da família

DOIS MESES DE PILAR

Teve o bolo para Pilar nos seus 2 meses de vida. E Fernanda Paes Leme compartilhou a comemoração com os fãs e seguidores. “Teve bolo que minha mãe fez, muito lindo (...) A coxinha que me falaram que tá em todas as festas da minha família há 30 anos, teve o sapato de cogumelo mais legal e uma gente que me ama cantando parabéns pra mim! Mó onda meu segundo mesversário. Criando minhas memórias com as memórias de todos ao meu redor”, escreveu.

Victor Sampaio, Fernanda Paes Leme e Pilar

PIPA NEWS

A artista publicou uma foto bem agarradinha a Pilar, em 9 de junho, e escreveu: “Oi grupo da minha mãe, invadi aqui pra contar do meu dia que foi mó legal… Acordei com minha mãe fazendo festa… e logo meu pai foi me dar banho porque na hora de trocar fralda, eu me sujei mais… e lá meu olho do nada ficou azul… depois fui na praça pela primeira vez com meus pais e minha irmã Tina. Foi mó gostoso, mesmo eu tendo dormido bastante. Tava um solzinho delícia. Meus pais se beijaram de língua e comemoraram, não entendi. Voltei pra casa, descansei e depois fui na padaria aqui do lado com minha mãe encontrar umas amigas dela que não me conheciam… ficamos lá na calçada, elas me acharam fofa, lógico e sei que elas fofocaram muito. Voltei pra casa, já tomei banho…mamei e vou dormir. Domingo perfeito. Tchau grupo. #PipaNews”.

Fernanda Paes Leme agarradinha a Pilar

ANIVERSÁRIO DE 41 ANOS

No dia de seu aniversário, a famosa fez um registro especial e bem íntimo, com Pilar nos braços. E escreveu: “Meu Dia …“se chorei ou se sorri, importante é que… (aos 40: engravidei, gravei 3 programas, fiz mudança e pari) emoções eu vivi”. venha com CALMA, 41”.

Fernanda Paes Leme e a primogênita Pilar

PRIMEIROS 8 DIAS

Quando Pilar completou 8 dias, a mamãe coruja fez uma publicação para não deixar a data passar em branco. “Passou uma semana. E tudo tá misturado aqui dentro… Zilhões de sentimentos, milhares de novas fotos e vídeos no celular, um chorinho baixo lembrando que existe um serzinho aqui completamente dependente de mim, horas encarando uma boquinha, um olhinho, um narizinho e agradecendo a perfeição da vida, conexão de pele, telepatia materna, primeiro banho que o pai deu, medo do silêncio e conferir se tá respirando, coragem, cansaço, muito cansaço, boca seca, tira peito, pressão baixa, coloca peito, ela mama e eu lembro que eu também tenho que comer, chora rapidinho de emoção, de vazio, rotinas transformadas... A vida pode mudar muito em oito dias e o lance é agradecer e encarar de frente. Tudo passa rápido… O bom e ruim. Então vamos viver tudo que há pra viver . Tem espaço pra tudo dentro da gente. Pilar, tão pequena, tão gigante, tão minha. Mó onda ser mãe”, escreveu a atriz.