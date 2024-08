Vera Fischer dá detalhes de relacionamento conturbado com Felipe Camargo

A atriz Vera Fischer relembrou o seu relacionamento com Felipe Camargo e deu detalhes da relação, que foi bastante conturbada

Vera Fischer sempre foi bastante discreta em relação á sua vida pessoal, porém surpreendeu ao relembrar detalhes do seu relacionamento com Felipe Camargo. Em entrevista ao programa Persona, da TV Cultura, a atriz contou como o namoro começou.

“Quando fiz Mandala, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido antes. Já tinha feito várias novelas, com vários atores bonitos e queridos… Só que me apaixonei pelo Felipe Camargo. A Jocasta [sua personagem na trama] se apaixonou pelo Édipo, e ele por ela, na vida real. Como eu não gosto de mentiras, eu não queria levar uma vida dupla casada com o Perry Salles e namorando o Felipe, embora eu soubesse que ia sofrer muito com isso. Nos separamos e não foi nada fácil para mim, para o Perry e para minha filha principalmente”, disse ela, se referindo à sua filha Rafaela, atualmente com 45 anos.

No entanto, o romance não foi nenhum conto de fadas. "Entrei em um turbilhão. Todos os amigos que eu tinha, que eram em comum com o Perry, saíram da minha vida. Eu passei a ter os amigos do Felipe, que eram mais jovens, arrojados, leves, desbocados, maravilhosos. E era a época das drogas, e eu pensei que para me enturmar, para eu conseguir viver com essas pessoas, eu teria que fazer o que elas fazem. Nem tudo obviamente. Mas eu tinha que experimentar esse tipo de coisa. Foi fantástico no início, descobrir uma vida que você achou que nunca ia viver".

Felipe e Vera tiveram um filho, Gabriel, hoje com 31 anos. “O Brasil inteiro sabe que essa minha relação com o Felipe foi uma relação tumultuada. Ele tinha um gênio forte e eu tinha um gênio mais forte ainda. Ficamos juntos nove anos e tivemos um filho lindo. Não posso dizer que foi ruim. Não foi ruim, mas foi sofrido. Mas a gente também sabia que precisava se separar. Coisas mais graves poderiam acontecer se continuássemos juntos”, concluiu Vera.

Cenas fortes

Dona de uma longa carreira nas telinhas e no cinema, a atriz Vera Fischer se emocionou ao recordar um filme polêmico de 1997, onde interpretou a personagem Neuza Suely. Em entrevista no programa Persona, a artista falou um pouco sobre o impacto de Navalha na Carne, polêmica obra de Neville D'Almeida.

De acordo com Vera, o longa foi um dos trabalhos mais importantes e difíceis já feitos. Ela ainda contou que acabou se machucando em algumas cenas fortes do filme.

"No fim dos anos 90, eu fiz um filme que considero muito importante. E foi muito, muito difícil fazer esse filme e essa personagem. Quando o Neville me chamou para fazer, eu li o roteiro e adorei. É um texto muito visceral. Eu fico até emocionada agora, porque eu apanhei tanto nesse filme", declarou a famosa.

"O ator principal, que fazia o Vado, era um cubano chamado Jorge Perugorría. Ele fazia as cenas para valer. Eu acho certo porque também faço para valer. Só que essa personagem apanhava muito. Ela era jogada no paralelepípedo. Fiquei toda roxa, no filme inteiro", revela ela.

Em determinado momento de Navalha na Carne, a personagem de Vera Fischer chegou a ser crucificada. "É um filme importante. Claro que o Neville depois inseriu algumas cenas que não estavam no roteiro original, mas todo diretor faz isso", concluiu a atriz.