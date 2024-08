Preta Gil reflete sobre apoio de amigos e familiares de volta ao tratamento do câncer

Em casa, Preta Gil celebrou o fim do primeiro ciclo da quimioterapia, de volta ao tratamento oncológico, e agradeceu ao apoio dos familiares

Preta Gil está na casa dela, em São Paulo, depois de passar alguns dias internada no Hospital Sírio-Libanês para a realização do primeiro ciclo de quimioterapia, depois de retornar ao tratamento oncológico. Nesta segunda-feira (26), a artista foi recebida em casa com uma surpresa de amigos e familiares sobre a qual refletiu nas redes e apontou como motivo de força neste momento.

"Primeiro ciclo concluído da quimioterapia do meu novo tratamento. Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir! Obrigada todos, a Deus, meus Orixás e minhas

Santinhas! Já estou em casa em SP e fui recebida com muito amor e carinho. Agora é descansar, praticar exercícios e me alimentar bem. Vamos em frente, um dia de cada vez!", escreveu a artista.

Na publicação, a cantora dividiu alguns cliques com as pessoas mais próximas que estiveram com ela durante e depois da primeira etapa do tratamento. Preta foi recebida com balões, flores e docinhos, uma encomenda feita por amigos para que a artista sentisse o carinho de todos, mesmo que estivesse mais distantes dela.

Preta Gil revela novo diagnóstico após remissão do câncer

No último domingo, Preta explicou aos seguidores o motivo de ter retornado ao tratamento oncológico com quimioterapia. Segundo a artista, tudo começou em decorrência de uma exame, comum aos pacientes com câncer no período de remissão, que representam os cinco primeiros anos depois da cura da doença, onde ela pode voltar.

No caso da artista, os exames apontaram que o câncer havia voltado em quatro lugares diferentes na forma de dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão na ureter. Vale lembrar que, no ano passado, a artista tratou a doença no intestino.

"Eu estou bem, com a cabeça boa, muito melhor de quando eu comecei o tratamento. Sou uma outra Preta, cheia de vontade de viver, cercada de amor, por Deus, meus Orixás e minhas santinhas", declarou ela na ocasião.