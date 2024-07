Preta Gil e Simony posam juntas e se declaram: 'Te amo'

Preta Gil e Simony se encontraram em um evento e fizeram questão de posar juntas. As cantoras ainda se declararam nas redes sociais

Preta Gil e Simony se encontraram durante a renovação de votos do cantor Péricles com a esposa Lidiane Faria. O evento aconteceu no Palácio Tangará, localizado em São Paulo.

Em sua conta no Instagram, Simony compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Preta e fez questão de se declarar na legenda. "Preta Gil, eu te amo e ponto. Obrigada Deus por nós", escreveu ela.

Nos comentários, Preta retribiu o carinho. "Te amo", escreveu a artista. Preta e Simony venceram o câncer no intestino, o que foi bastante celebrado pelos internautas. "Duas verdadeiras guerreiras e ainda por cima maravilhosa de lindas", escreveu uma seguidora. "Lindas e maravilhosas! Orei muito pela recuperação de vocês duas", comentou mais uma.

Simony descobriu o câncer de intestino em junho de 2022, e, segue em tratamento para evitar o retorno da doença. Já Preta foi diagnosticada com um tumor maligno no mesmo órgão em janeiro de 2023. Em dezembro do mesmo ano, ela contou que a doença estava em remissão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Sem festa

Em suas redes sociais, Preta Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores. A cantora, que é conhecida por fazer festas grandiosas, completa 50 anos no dia 8 de agosto.

Porém, em seu Instagram Stories a artista contou que esse ano não pretende fazer uma festa muito grande, pois está em um momento mais reflexivo.

"Estava aqui pensando nos meus 50 anos e no meu aniversário. Acho que neste ano vai ser só um bolinho mesmo, uma coisa íntima para poucos amigos. Estou pensando em ficar mais nesta vibe low-profile. São 50 anos de muita história. Só de pensar em tudo o que vivi e passei, fico chocada. Mas estou meio reflexiva e vou ficar quietinha. Até pensei em fazer um festão, mas acho que não. Acho que é melhor realmente eu ficar quietinha e pensando. Vou comemorar de um jeito diferente", disse ela.