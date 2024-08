Por que o caso do sertanejo Zé Neto abre discussão sobre a saúde mental de artistas?

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira fala sobre desafios emocionais e a importância de buscar tratamento adequado para a depressão

Recentemente, o sertanejo Zé Neto (34), dupla de Cristiano (36), tornou público que está lutando contra a depressão, uma doença que tem afetado a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. O caso trouxe à tona um tema que, embora cada vez mais discutido, ainda enfrenta barreiras sociais: a saúde mental, especialmente no universo de personalidades públicas. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveira destaca que a história do cantor serve como alerta para o impacto da depressão em indivíduos que, muitas vezes, parecem ter uma vida perfeita aos olhos do público.

De acordo com a profissional, que é especializada em saúde mental e tratamento de transtornos emocionais, é essencial reconhecer que a depressão não faz distinção de status social, fama ou riqueza. "Artistas, como Zé Neto, enfrentam uma pressão constante para manter uma imagem de sucesso e felicidade. Isso pode ser devastador para a saúde mental, gerando um isolamento emocional e uma desconexão interna. Muitas vezes, essas figuras públicas se sentem sobrecarregadas pelas expectativas e acabam reprimindo suas próprias emoções", explica.

O cantor relatou recentemente que precisou fazer uma pausa em sua carreira para cuidar de sua saúde mental, destacando que a busca por ajuda profissional foi fundamental para enfrentar o transtorno. Zé Neto também compartilhou com seus seguidores o peso que sentiu ao esconder suas emoções e os desafios da luta interna com a depressão. Ele destacou que, apesar de tudo parecer estar em ordem em sua vida pessoal e profissional, o esgotamento emocional foi crescendo de maneira silenciosa.

O caso de Zé Neto também levanta discussões sobre o aumento de casos de depressão no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 11,5 milhões de brasileiros convivem com a doença, o que coloca o país no topo da lista na América Latina. Para especialistas, a pandemia de Covid-19 agravou ainda mais o cenário, intensificando o isolamento social, a ansiedade e os quadros depressivos.

A psicóloga Leticia reforça a importância de que casos como o de Zé Neto sejam expostos, pois incentivam outras pessoas a buscar ajuda e a não ignorar os sinais da depressão. “A depressão é uma doença que pode se manifestar de diferentes formas, desde sintomas leves, como apatia e tristeza profunda, até quadros mais graves, envolvendo pensamentos suicidas. Quando uma figura pública fala sobre seu diagnóstico, isso ajuda a quebrar o estigma e mostra que é preciso normalizar o tratamento psicológico e psiquiátrico, como parte do cuidado com a saúde", afirma.

A busca por ajuda especializada, seja através da terapia ou do uso de medicação, é essencial para tratar a depressão. Leticia salienta que, além do acompanhamento médico, o apoio de familiares e amigos também é vital durante o processo de recuperação. “É preciso entender que a depressão não é uma fraqueza ou uma escolha. É uma doença séria que requer atenção, cuidado e tratamento. O apoio emocional da rede de contatos é fundamental, mas o mais importante é que a pessoa com depressão reconheça a necessidade de buscar ajuda profissional”, conclui.