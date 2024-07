Por onde anda o Cavalo Caramelo? Saiba o que aconteceu com ele

Símbolo de resistência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o Cavalo Caramelo viralizou na internet. Confira como anda a saúde dele

O Cavalo Caramelo se tornou um símbolo das enchentes no Rio Grande do Sul em maio de 2024. A imagem dele resistindo em cima de um telhado e rodeado pela água marcou os brasileiros, que torceram pelo resgate do animal. A cena dele saindo do telhado em um bote viralizou na internet e foi motivo de muita comemoração. Agora, que tal saber o que aconteceu com ele?

Atualmente, em julho de 2024, o cavalo Caramelo segue no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O animal está sobre cuidados e já está bem melhor do que quando foi resgatado.

De acordo com o site G1, o cavalo já foi vacinado e faz exames com frequência para que os profissionais possam garantir sua saúde. Recentemente, ele recebeu um microchip, que vai ajudar os veterinários a acompanharem sua recuperação.

Hoje em dia, Caramelo está com 380 kg, sendo que já engordou 50 kg desde que foi resgatado. Por enquanto, o tutor do animal não foi identificado e ele segue sob a guarda do hospital.

Leilão de quadro do cavalo Caramelo

O cavalo Caramelo ficou conhecido nos últimos dias durante as enchentes no Rio Grande do Sul após resistir durante quatro dias em cima de um telhado até ser resgatado. Famoso depois de surgir ao vivo na televisão, o bichinho deixou muita gente comovida e preocupada com sua situação.

Caramelo virou uma obra de arte milionária que foi arrematada por R$ 130 mil no leilão Martelo Solidário, evento organizado para arrecadar dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul e que teve pranchas de Gabriel Medina, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e até a boina do ex-BBB Matteus leiloados.

A pintura do cavalo retrata o momento em que ele ficou em cima do telhado ilhado em Canoas. A obra de arte foi feita pelo artista agentino José Acuña e tem 56 centímetros de largura por 47 centímetros de altura. O quadro foi leiloado junto a uma poesia do cantor e pecuarista Gujo Teixeira.