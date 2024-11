Poliana Rocha abre o jogo sobre arrependimento de não ter tido mais filhos

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, respondeu algumas perguntas dos seguidores e abriu o jogo sobre o arrependimento por não ter tido mais filhos

Em suas redes sociais, Poliana Rocha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Casada com Leonardo, ela é mãe de Zé Felipe.

A famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores e foi questionada se se arrepende de não ter tido mais filhos.

Na resposta, Poli abriu o jogo e afirmou que existe um arrependimento. "Sim, me arrependo muito. Na época, não tinha condições psicológicas para ter outro filho. Mas Deus sabe de todas as coisas", escreveu ela.

Vovó coruja

Conhecida por pelo menos 9,5 milhões de brasileiros, Poliana Rocha chegou aos 48 anos esbanjando jovialidade e recebendo muito amor —principalmente dos três filhos de Virginia e Zé Felipe, seus netos, que a conhecem como vovó Poli. Para ela, o momento chega carregado de reflexões e gratidão.

"Estar perto deles traz uma renovação de energia e uma felicidade única. Cada momento que passamos juntos é especial, pois eles têm uma maneira de ver o mundo que me inspira e me ensina constantemente. Ver a família crescer e poder compartilhar momentos com eles dá um sentido ainda mais profundo à vida", diz Poliana Rocha, em entrevista à CARAS Brasil.

Neste ano, a jornalista fez uma comemoração antecipada para a data especial. Ela celebrou a data com o marido, Leonardo, o filho, a nora e os netos, Maria Alice (3), Maria Flor (2) e José Leonardo, que completou dois meses de vida na data.

"Neste ano, percebo que estou mais reflexiva e, ao mesmo tempo, muito mais agradecida. É uma chance de renovar a esperança e buscar, com ainda mais força, aquilo que realmente traz sentido e felicidade para a minha vida", acrescenta.

A influenciadora digital diz que, apesar de ser algo desafiador lidar com a passagem do tempo, entende que é um privilégio envelhecer a cada dia. "O segredo está em abraçar estas transformações com gentileza e gratidão."

