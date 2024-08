Polêmica entre Kéfera e Bruna Louise diverte a web: 'Voltamos para 2014'

Kéfera relembrou amizade famosa com Bruna Louise e causou alvoroço que tomou a web com nomes marcantes do YouTube de 2014

Durante a sua participação no programa De Frente com Blogueirinha, a influenciadora revelou por que a amizade com Bruna Loiuse (39) chegou ao fim e chocou a web. Nomes que marcaram os anos de 2014 e 2015 na internet, como Kéfera (31) e Bruna, se transformaram em um dos assuntos mais comentados e internautas não perderam oportunidade de brincar com a nostalgia.

Na entrevista bombástica, Kéfera afirmou que a amizade terminou depois que a comediante Bruna começou a confundir o relacionamento das duas. A influenciadora chegou a levantar a possibilidade de a ex-amiga ter se apaixonado por ela durante os anos de convivência. "Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas", disse ela.

A sequência da fala de Kéfera deu a entender, ainda, que as duas tiveram uma conversa franca na época, onde Bruna abriu o coração e revelou suas intenções com a youtuber. "Foi o que estava na DM, mais ou menos o assunto", comentou sem entrar em detalhes.

As declarações tomaram a web, que acompanhava a vida da Kéfera com afinco na época da quebra da amizade e não entendeu o fim da relação. Alguns internautas ficaram ansiosos para ver a resposta de Bruna à entrevista e outros nomes, como o influencer Gusta Stockler (35), comentaram as declarações — o que rendeu mais divertimento para a web.

Com tantos nomes "das antigas" em alta, a internet sentiu a nostalgia e muitos usuários das redes brincaram estarem se sentindo em 2014:

a timeline falando de kefera gusta e bruna louise pic.twitter.com/WkrfA1s6lm — glô (@paIestrinha) August 20, 2024

Esss fofoca da Kefera com Bruna Louise e Gusta Stockler ta me fazendo sentir assim pic.twitter.com/N0OY3jxIq5 — henri¹⁴³ (@HenriArouche) August 20, 2024

Um dos usuários do X (antigo Twitter) chegou a traçar paralelos entre os acontecimentos recentes com o ano de 2014:

tivemos treta da Kefera com o Gusta e Bruna Louise

esse ano teve adaptação de livro do John Green

a Charli XCX tá hitando

o povo descobrindo a Tinashe...



voltamos para 2014 MESMO pic.twitter.com/nLjFsu9XX1https://t.co/PpXKLPVW8a — ʙᴄᴛ ᴅᴇ ᴍᴇʟ ᴅᴀ ɢᴀɢᴀ 𖤐 is dying with a smile (@sinefromIana) August 20, 2024

Clarice Falcão (34), que também viveu seu ápice nessa época da internet, acabou entrando na roda ao postar um vídeo com sua nova música e fez parte da diversão dos saudosistas.