Pedro Neschling fala sobre Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva

Nesta quinta-feira, 26, é considerado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. Pedro Neschling, que já mostrou seu aparelho auditivo diversas vezes, fez uma importante reflexão sobre o tema em sua conta no Instagram.

"Hoje é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Auditiva. Aqui no Brasil, somos mais de 10,7 milhões de pessoas com algum grau de perda auditiva. E nossa deficiência é invisível, daí a importância de se celebrar essa data. Em uma sociedade que está pouco atenta às diferenças, o dia a dia pode se tornar muito complicado para muitos de nós (sobretudo os que têm perda mais severa)", começou o ator.

Em seguida, o artista comentou sobre receber o diagnóstico. "Desde que comecei a falar publicamente sobre a minha surdez, recebo muitos e muitos relatos de pessoas que têm vergonha em assumir socialmente sua deficiência, outros muitos de familiares preocupados com entes queridos diagnosticados com perda auditiva e como será a vida para eles (sobretudo pais de crianças pequenas). O que eu tenho a dizer para vocês é: calma! Uma deficiência não é uma carta condenatória. É apenas uma das inúmeras característica que a pessoa tem. Compreender a situação e, com tranquilidade, buscar o auxílio possível em cada caso é o primeiro e mais importante passo. E, em seguida, deixar claro para o mundo que não somos nós que precisamos nos adaptar aos moldes padronizados, mas o contrário. A sociedade é que deve estar atenta às pessoas com deficiência e se preparar para incluí-las em todos os espaços e esferas. Isso não é nenhum favor, é civilidade e humanidade".

Para concluir, Pedro deu conselhos para uma sociedade mais inclusiva. "Você que como eu é pessoa com deficiência auditiva, não se sinta só e muito menos menor do que os outros. Você que é pessoa sem deficiência, evite piadas bobas e busque conhecimento sobre atitudes anticapacitistas que podem transformar o mundo em um lugar melhor para todos. Tudo fica muito melhor quando é bom para todo mundo".

Título de galã

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Pedro comentou que se diverte com o título de "galã quarentão" que tem recebido nas redes sociais e confessa que não é muito dedicado ao visual como pode parecer. Quanto aos comentários mais ousados e provocativos dos seguidores nas redes sociais, o artista confessa que leva tudo na esportiva e, claro, se diverte muito.

"Não levo tão a sério, mas dizer que não é legal ser chamado de galã aos 40, seria mentira", avalia que nos últimos anos tem aparecido como ativista da causa dos deficientes auditivos.