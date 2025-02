Paz selada? Rafaella Santos deixa comentário em post de Bruna Biancardi

Após polêmica por deixar de seguir Bruna Biancardi, Rafaella Santos chamou a atenção ao deixar um elogio no post da mulher de Neymar Jr

Ao que tudo indica, Rafaella Santose Bruna Biancardi, que está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., estão vivendo em paz.

É que a irmã do jogador de futebol deixou um elogio em uma publicação em que a influenciadora digital aparece usando um vestido longo vermelho, enquanto faz várias poses. "Gatinha", comentou Rafaella.

Vale lembrar que as especulações de que Rafaella e Bruna não se davam bem começou após Neymar compartilhar pela primeira vez fotos com Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly. Na época, a irmã do craque deixou de seguir Biancardi, com quem o jogador havia reatado o relacionamento recentemente.

A situação gerou uma grande repercussão na internet, apesar da influenciadora digital não ter retribuído o unfollow, e Rafaella decidiu voltar a seguir a mãe de sua sobrinha.

Confira:

Rafaella Santos comenta em post de Bruna Biancardi - Foto: Instagram

Irmã de Neymar gasta fortuna em cartão e irrita o pai

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., teria gasto R$ 6 milhões em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro. O valor, que inclui dois aluguéis de um jatinho particular, precisou ser pago pelo pai, Neymar Santos, que segundo o Fofocalizando, do SBT, ficou bravo com os gastos excessivos da filha.

"Foi a fatura de dezembro para janeiro. Final de ano, quando a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou a fatura e disse: 'Agora lascou'. No telefone, falou com o pai e pediu ajuda. A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura", revelou Gaby Cabrini na atração, que afirmou que o cartão era sem limite.

