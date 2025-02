Irmã de Neymar gasta fortuna em cartão e irrita o pai

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do futebolista Neymar Jr., teria gasto além da conta em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., teria gasto R$ 6 milhões em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro . O valor, que inclui dois aluguéis de um jatinho particular , precisou ser pago pelo pai, Neymar Santos , que de acordo com o Fofocalizando, do SBT, ficou bravo com os gastos excessivos da filha.

“Foi a fatura de dezembro para janeiro. Final de ano, quando a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou a fatura e disse: ‘Agora lascou’. No telefone, falou com o pai e pediu ajuda. A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura”, revelou Gaby Cabrini na atração, que afirmou que o cartão era sem limite.

Recentemente, o pai do jogador de futebol Neymar Jr. e de Rafaella afirmou em entrevista a um podcast que a filha dá mais trabalho que o atleta: “Deus me deu um presente muito grande. Tem gente que fala assim: ‘Seus filhos são abençoados’. E eu digo que meus filhos são uma benção. Tenho uma filha que dá mais trabalho que meu filho, mas eu sou um cara realizado”, disse.

Namoro com Gabigol

O jogador de futebol Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, compartilhou uma série de registros de seus últimos dias, incluindo fotos ao lado da namorada, Rafaella Santos.

Vale lembrar que o atleta publicou a primeira foto com a companheira após reatarem a relação em janeiro, quando a influenciadora marcou presença na apresentação do famoso na Associação Polidesportiva Brasileira, acompanhada pela cunhada, Dhiô Barbosa.

O relacionamento é marcado por idas e vindas desde 2015. Confira!

