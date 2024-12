Patrícia Abravanel conta o que Huck disse em ligação após Melhores do Ano

A apresentadora Patrícia Abravanel revela os bastidores do Melhores do Ano 2024, da Globo, após receber prêmio em homenagem ao pai, Silvio Santos

Após receber um prêmio em homenagem ao pai, Silvio Santos, no Melhores do Ano 2024, da Globo, a apresentadora Patrícia Abravanel decidiu expor detalhes dos bastidores da premiação. A artista invandiu a grade do SBT durante o Fofocalizando e revelou que recebeu uma ligação do apresentador Luciano Huck na manhã desta segunda-feira, 16.

“Recebi uma ligação do Luciano Huck hoje cedo falando: ‘os astros cooperaram’. E foi exatamente isso, só o Silvio poderia proporcionar isso, continua fazendo história”, disse. Pela primeira vez em anos, a Globo e o SBT transmitiram simultaneamente o mesmo conteúdo durante a premiação.

“Fomos tão bem recebidos, tão honradas. Desde a porta, com os fãs se alegrando com a nossa presença. Me encontrei com o Paulo Marinho nos bastidores, foi uma festa linda. Desde a porta, com os cariocas celebrando, até o Luciano [Huck]. Ele foi de uma grandeza, de uma generosidade, muito especial".

Na ocasião, Patrícia surpreendeu Leo Dias, Cariúcha e Gabriel Cartolano com aparição surpresa no estúdio e exibiu o troféu que ganhou na premiação. "Meu Deus!", reagiu Dias. "Parabéns", disse a ex-Fazenda.

"Foi incrível, gente. [O SBT é] A única emissora que tem o troféu do O Melhor dos Melhores. Olha o que está escrito: O Melhor dos Melhores. A única emissora que vai ter é o SBT", declarou Patrícia, que esteve presente na premiação ao lado da irmã Daniela Beyruti, presidente do SBT.

Melhores do Ano 2024

No palco do Melhores do Ano, Patricia Abravanel comemorou a alegria de seguir com o legado do pai na TV e também de ver outros apresentadores que se inspiram em Silvio Santos. “Luciano, você é um exemplo em vários aspectos. Quero honrar você. No meu time tenho duas pessoas que aprenderam tudo no instituto Criar. Você tem a mesma missão do meu pai: inspirar as pessoas a sonharem sonhos e realizarem. A gente olhava para ele e via isso. Esse homem sonhou e realizou. Ele via o melhor nas pessoas. Ele via potencial nas pessoas. E vejo que temos seguido esses passos”, disse.

E completou: “Você fez o convite e achei generoso demais. E a Daniela teve a ideia genial de fazer a transmissão simultânea. Estou muito honrada”.

Luciano Huck destaca a importância de Silvio Santos

Por sua vez, Luciano Huck celebrou a importância de Silvio Santos para a TV. "Acho que é incrível o que estava acontecendo nessa noite. Estamos em um sinal único. Gostaria de reforçar que é mais do que um gesto de boa vizinhança, é um momento de celebração. A gente faz tv, é apaixonado por tv, e é uma profissão de fé na forca que a tv tem de conectar as pessoas e tocar o coração de cada brasileiro."

Lá atras, o Silvio Santos mostrou o quanto é possível unir todo mundo no mesmo domingo, na mesma tv, assistindo televisão. Ele foi pioneiro em fazer tv e tornar um ponto de encontro. Essa essência continua viva e por isso que a gente está aqui. Eu defendo a força da tv de unir as pessoas e nos lembrar que o que realmente importa é as coisas simples”, afirmou.

