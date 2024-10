Participante de A Fazenda 16 pode ser expulsa após confusão: entenda o contrato

Durante confusão em A Fazenda 16, a influenciadora Luana Targino cuspiu em Gilsão; veja o que diz o contrato da Record

Na madrugada desta quarta-feira, 2, após a formação da roça, a participante de A Fazenda 16, da Record, Luana Targino se excedeu com Gilsão na cozinha da sede e cuspiu no adversário. O público passou então a questionar nas redes sociais, se a Record deveria seguir com a expulsão de Luana que segue confinada até o momento. A Contigo! teve acesso ao contrario dos peões e esclarece:

Embora o documento assinado neste ano pelos participantes tenham novas cláusulas, e de fato a Record esteja se mostrando menos tolerante em relação aos motivos que possam gerar expulsão, a coluna esmiuçou o documento e te garante de antemão: não há qualquer menção à possibilidade de um peão ser retirado sumariamente do reality por conta de uma cusparada. A palavra "cuspe" sequer consta no contrato. Portanto, Luana não infringiu nenhuma regra e, por esta razão, não deverá ser eliminada.

O contrato possui diversas cláusulas, divididas em campos, e o quinto item do documento versa especialmente sobre ações dentro do confinamento que possam gerar expulsões durante a execução do jogo. E a primeira de todas diz respeito a agressões físicas. Porém, há brechas, e a Record faz questão de frisar que a avaliação de periculosidade em relação aos eventuais confrontos físicos é de sua inteira responsabilidade.

"Assédio Sexual, Agressão física e/ou verbal e/ou ameaça à integridade física de outro COMPETIDOR, a critério da PRODUÇÃO", diz o primero tópico do arquivo --que tem um total de 12 itens.

No caso da cusparada de Luana em Gilsão, seria necessário que o personal trainer fizesse uma reclamação formal à direção de que se sentiu agredido fisicamente no momento em que foi atingido pelo catarro da influenciadora. Ainda assim, o ato seria submetido a uma análise criteriosa da equipe de Rodrigo Carelli, que levaria em consideração uma sequência de fatores para tomar a decisão de mantê-la ou não no programa.

Os pontos a serem questionados seriam: o cuspe causou algum dano físico ao adversário? Gilsão se machucou ao ser atingido? O catarro causou algum dano irreversível? Luana escondeu alguma doença pré-existente que ela tenha omitido à produção que poderia ser transmitida ao personal trainer por meio da cusparada? Se as respostas para todas essas perguntas for "não", a ex-De Férias com o Ex não tem razões para deixar o jogo.

Outros fatores são levados em consideração pela equipe de Carelli na hora de optar pela expulsão ou permanência no jogo. A questão da cusparada, instituída por Andressa Urach e Denise Rocha em A Fazenda 6, ainda acende debates, e a direção até vê certo humor nas cenas que ainda viralizam na internet nos dias de hoje. O cuspe é visto internamente apenas como um ato baixo e nojento, mas passa a ser avaliado com outro olhar quando a vítima expõe seu incômodo.

Leia na íntegra na Contigo!