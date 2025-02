Paolla Oliveira mostra cômodo da casa dedicado as suas fantasias de Carnaval

A atriz Paolla Oliveira, que se despede como rainha de bateria da Grande Rio, publica vídeo em que mostra os figurinos e as histórias das produções

Nesta sexta-feira, a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou um vídeo por meio de seu perfil no Instagram em que exibe um cômodo de sua casa dedicado às suas fantasias de Carnaval. No registro, a rainha de bateria da Grande Rio relembrou o processo de criação de cada fantasia.

"Tem sempre um canto novo para abrir aqui em casa! Adoro lembrar as histórias e o processo de criação das minhas fantasias. Qual desse ano vocês gostaram mais? Eu sinceramente não sei dizer hahah", escreveu na legenda da publicação.

E ainda contou mais detalhes sobre o cômodo: "Vem cá, nunca mostrei aqui para ninguém. Na verdade, tá uma grande bagunça por causa do meio do processo todo de Carnaval e das roupas mil, mas aqui tem um pouco das minhas coisas de Carnaval. Muita história", disse.

“Sempre participei de quem ia fazer minhas roupas, como, como é que ia ser. As lendas do Pará são muito importantes, têm a ver com as encantarias, com o enredo e as três princesas turcas. As lendas falam sobre Carina, Erondina e Mariana, representadas por diferentes animais, como a onça, a borboleta e a cobra, cada uma com seu significado", afirmou.

Paolla também falou sobre as fantasia deste ano. “A do boto foi uma das que mais gostei, foi especial, o primeiro ensaio técnico na Avenida", revelou. "O segredo, que não é nada secreto e que vira uma superstição, é usar uma roupa que simbolize o sol, algo iluminado. A do dia é importante, mas cada história contada com esses trajes tem um significado muito especial para mim."

Despedida

Inclusive o Carnaval 2025 será em clima de despedida da atriz. Isso porque ela vai despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio. Após sete anos na agremiação, a decisão foi feita para Paolla focar na novela Vale Tudo e cuidar de questões familiares. Confira o pronunciamento.

