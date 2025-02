Paolla Oliveira recorda comentários recebidos na época em que aceitou ser rainha de bateria

Se despedindo do posto de rainha de bateria, Paolla Oliveira recordou comentários que recebeu ao aceitar desfilar: "Falando para eu não ir"

Em entrevista recente ao podcast de Carnaval SambaPod, Paolla Oliveira relembrou as críticas que recebeu ao assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2009. A atriz, que anunciou no último domingo, 16, que deixará o cargo após o Carnaval de 2025, contou que, na época, enfrentou comentários negativos ao decidir desfilar à frente da Invocada , como é chamada a bateria da escola de Duque de Caxias.

"Desde a primeira vez que eu aceitei, tinha sempre muita gente falando para eu não ir. 'Não vá, porque o Carnaval vai te colocar em um'... Como se o Carnaval fosse influenciar a minha carreira, sabe? Eu era muito nova, eu tinha acabado de chegar no Rio, eu estava no segundo ou terceiro trabalho, então era como se fosse ruim para mim. E, mesmo assim, fui. Sou tinhosa (risos). Eu falei: 'eu vou'. E ouvi muito isso", lembrou a atriz durante o podcast apresentado por Thiago Ferreira, Kleyton Macedo e Marquinho Passos.

Na sequência, Paolla confessou o que sentiu ao deixar a escola de Caxias em 2010. "Quando veio essa coisa de sair, eu acho que eu não teria saído. Eu não teria saído, mas como era o sistema, eu saí e acho que por algum motivo, não sei se era um outro trabalho, eu falei: 'eu acho que eu vou ficar'. Só que aquilo não acalmou meu coração, eu não ficava feliz", relembrou a famosa, que sentiu falta da Avenida.

"Meu coração não ficava... Eu estava em qualquer outro lugar, mas quem gosta vive o Carnaval... Você pode estar na neve que você está curtindo o Carnaval, você está querendo ver. E passei esse tempo todo vendo como é que ia fazer para voltar (risos). E outra: eu já sentia uma sensação que se eu desfilasse em outra escola parecia que era... Eu fui em uns ensaios meio camuflada, fui em uns ensaios de outras escolas, mas é como se eu estivesse traindo. Meu coração achava que eu estava traindo. Se eu desfilasse principalmente", contou Paolla Oliveira.

Vale lembrar que Paolla ocupou o posto por dois anos, sendo substituída por Cris Vianna em 2011. Após uma década longe da Sapucaí, ela retornou ao cargo em 2020, sucedendo Juliana Paes, e desde então seguiu à frente da bateria da Grande Rio.

Despedida

A atriz Paolla Oliveira vai se despedir do posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2025. Depois de 7 anos na agremiação, ela anunciou que este será seu último carnaval no cargo à frente da bateria. Em entrevista no Fantástico, da Globo, a estrela contou que tem dois motivos para sair do carnaval neste momento: a novela Vale Tudo e uma questão de saúde na família. Confira o pronunciamento.

