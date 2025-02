Pamela Anderson diz quanto recebeu para ir à festa de aniversário de Trump

A atriz canadense-americana Pamela Anderson, de 57 anos, relembra o episódio, que aconteceu em 2005, em entrevista ao programa de Jimmy Kimmel

A atriz canadense-americana Pamela Anderson, de 57 anos, foi a convidada do programa de entrevistas de Jimmy Kimmel na última quinta-feira, 30, e relembrou a sua presença no aniversário de 59 anos de DonaldTrump, presidente dos Estados Unidos. A famosa ressaltou no programa que foi paga para estar na celebração do político.

Kimmel mencionou sobre Trump querer tornar o Canadá o 51º estado dos EUA. Pamela não aprovou a ideia. Então, o anfitrião relembrou a presença da musa dos anos 90 no aniversário íntimo do empresário.

"Quando você é Playmate (modelo que posou para a Playboy), eles te dão U$ 500 por dia para ir a qualquer lugar. Então, fui contratada naquela época para estar em uma festa de aniversário", explicou a atriz indicada ao Globo de Ouro por seu papel no filmeThe Last Showgirl (2024).

Na cotação de 2005, a atriz recebeu cerca de R$ 1.355,00.

Pamela ainda contou que, durante a festa, Donald Trump estava com alguma de suas esposas, mas ela não se lembrava qual. Na época, o presidente dos EUA já estava casado com Melania. Anderson ainda afirmou que Trump "não era nada especial". Kimmel aproveitou o momento para brincar com o fato. "É muito triste que ele tenha que contratar pessoas para irem à sua festa de aniversário", divertiu-se.

Neta de Trump revela o que mudou na relação com o avô após reeleição

Kai Trump, de 17 anos, neta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sanou a curiosidade dos seus seguidores ao comentar sobre o relacionamento com o avô em seu canal no YouTube. Na ocasião, a neta desabafa sobre como é fazer parte da família de alguém importante na política, apontando que há pontos negativos e positivos. Confira!

