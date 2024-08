Paloma Bernardi fala sobre pressão para ser mãe e abre o jogo sobre vida amorosa: ‘Bem resolvida’

Em entrevista à CARAS Brasil, atriz Paloma Bernardi abre o jogo sobre vida amorosa e comenta sobre pressão para ser mãe

Paloma Bernardi (39) não tem pressa para ser mãe. Atriz experiente com papéis memoráveis no currículo, como a Mia Saldanha de Viver a Vida (2009) e Rosângela de Salve Jorge (2012), ela reflete sobre a pressão para que mulheres sejam mães e revela à CARAS Brasil como é a relação com a família sobre o tema.

"Por parte da minha família não existe essa cobrança, mas estou ciente de que é algo que a sociedade cobra muito as mulheres, principalmente após os 30 anos. A maternidade é algo muito bonito, mas é algo que levo muito a sério. Quando for acontecer, será no momento que eu julgar ser o certo e não por uma pressão social. Estou bem resolvida nessa questão", conta.

Solteira desde o término do relacionamento com o ator Dudu Pelizzari em 2022, Bernadi conta que sua vida amorosa não é uma prioridade e que tem concentrado toda atenção no trabalho. "Está tranquila [risos]. Não é o meu foco no momento."

Dia dos pais

No domingo, 11, foi comemorado o Dia dos Pais. À reportagem, a atriz homenageia seu Nestor e destaca os ensinamentos adquiridos pelo patriarca que sempre foi presente. "É maravilhoso, crescer com uma figura paterna como seu ídolo, seu herói, é um privilégio muito grande. Eu tenho muito orgulho do meu pai, da forma como ele me criou, dos ensinamentos que me passou, não tenho do que reclamar. Ele é realmente uma inspiração pra mim, onde eu me sinto segura, amada, protegida e bem acompanhada", diz.

"Quando eu era criança, todos os finais de semana eu, meus pais e meus irmãos íamos a uma chácara em Mairiporã, algumas vezes com amigos e família, a gente fazia festas, brincava na piscina, colhia frutas no pomar, era sempre muito legal. Algo que eu trago da infância até os meus dias de hoje é comer mexerica nessa chácara ao lado do meu pai, ele sempre falava pra mim, “Filha, eu vou sempre começar o começo pra você” ou seja, de uma maneira simbólica, ele tirava as sementes da mexerica e me dava só o gominho pra comer, e isso hoje a gente reflete de uma maneira que ele sempre vai estar ao meu lado, apoiando em tudo que eu iniciar na minha vida, ele vai estar ali ao meu lado, começando comigo! É algo que trago da infância para os dias de hoje", conclui.

