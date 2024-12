Pai de Viih Tube faz post enigmático após climão com a filha

O pai da influencer Viih Tube, o empresário Fabiano Moraes, faz post após romper com a filha; os dois teriam ficado sem se falar por sete meses

O pai da influenciadora digital Viih Tube, Fabiano Moraes, fez um publicação misteriora nesta segunda-feira, 9, dando indícios de que se reconciliou com a filha. No post, o empresário de 52 anos — que estaria há sete meses sem falar com a jovem de 24 — escreveu que "as peças" foram colocadas "de volta no lugar". Vale dizer que ele ainda não conhece o neto recém-nascido, Ravi, que está internado em São Paulo.

"Obrigado, meu Deus! Seu tempo não é o meu tempo. Hoje sei disso! Obrigado por colocar as peças de volta no lugar! Fui obrigado a tomar um puxão de orelhas suas para aprender a lição", iniciou.

"Agora nunca mais erro. Sete meses na espera e eu queria do meu jeito. Fui obrigado a sair de cena e esperar você, meu Deus, cumprir o que havia prometido: que seria no seu tempo, pois eu ainda não estava preparado”, acrescentou.

O empresário concluiu a publicação usando as hashtags "minha família", "filhos" e "amor incondicional".

Confira a publicação:

Rompimento

A briga entre a influenciadora e o pai se tornou pública recentemente, quando o empresário expôs nas redes sociais que eles não estavam se falando. No post, ele escreveu: "Hoje, no meu aniversário, completo 51 anos. Olho para trás e vejo o quanto o caminho até aqui foi cheio de obstáculos, mas também de muita superação. Passei por momentos difíceis, enfrentando burnout e depressão, que, por muito tempo, fizeram parecer que a luz no fim do túnel estava longe".

Fabiano continuou: "Aos poucos, com o apoio de pessoas queridas, como minha psicóloga, que foi fantástica no seu trabalho e me deu muita força, fui redescobrindo a vida e, principalmente, o valor de cada dia que eu posso viver com saúde e com os que amo ao meu redor".

Por fim, ele fez um apelo público: "As pessoas têm o hábito de pedir presentes em datas comemorativas e, hoje, eu não quero pedir absolutamente nada, apenas agradecer pela saúde e vida da minha filha Vitória, meus netos e minha família. Mesmo sem contato, Vitória, saiba que em nenhum dia sequer você saiu das minhas orações e do meu coração. Você é meu maior presente, filha".

"Você sabe as coisas que fez"

Viih se opôs à atitude do pai e rebateu pedindo para ele parar de expor o assunto nas redes sociais. "Nunca na minha vida achei que falaria sobre isso com vocês. Tem coisas que se resolvem em casa. Tem coisas que se resolvem fora das câmeras. Passou do ponto e eu não quero mais falar sobre. Sempre, na minha vida inteira, soube que a minha família sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Sou uma pessoa muito conectada à família. Mas não acreditem em tudo o que vocês veem na internet", iniciou a esposa de Eliezer nos Stories do Instagram.

"Eu e meu pai nunca tivemos um relacionamento 100% fácil, nem normal, nem tão saudável quanto parecia para quem acompanhava. Quem olhava achava que éramos conectados e amigos, mas, no final das contas, nunca foi assim", continuou.

"Se você está vendo esse vídeo, pai, eu peço que você pare de me expor. Ainda mais em um momento em que estou prestes a dar à luz. Estou super tranquila aqui para parir. Você sabe muito bem as coisas que você fez; você sabe muito bem por que eu não consigo ficar perto de você. Eu sinto muito se esse momento está sendo difícil para você, se você está depressivo, mas eu também fiquei ansiosa, tendo crises horríveis de pânico quando tentava ter um relacionamento com você, e você sabe o porquê", contou.

"Você sabe as coisas que fez com as pessoas que estavam ao seu redor. É muito fácil vir agora e dizer que para você é o fim, enquanto eu lutei pelo nosso relacionamento, e no fim, eu sei o que recebi. Dentro de uma família, só a família sabe o que está passando. A gente não pode romantizar relacionamentos de pai e filho. Me cobrei por anos por ser mais próxima da minha mãe do que do meu pai. Por anos me culpei, achando que deveria ser igual. Chorava, eu sofria, e depois eu entendi que nunca foi assim", encerrou.

