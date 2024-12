Viih Tube e Eliezer agradecem médica cardiologista: 'Maravilhosa'

Viih Tube e Eliezer deixaram comentários nas redes sociais e expressaram gratidão por médica cardiologista que cuida da família do casal

Nesta segunda-feira, 9, Tata Werneck contou que precisou passar por uma cirurgia e elogiou a médica cardiologista responsável pelo procedimento.

Nos comentários da publicação, feita no Instagram, Viih Tube e Eliezer aproveitaram para elogiar a profissional também. "Ela é maravilhosa. Tudo o que ela fez e faz pela minha família é impossível agradecer. Só gratidão e amor por ela Dra Ludhmila Hajjar”, escreveu o ex-BBB.

E Viih Tube completou: "Meu Deus, a Lud é maravilhosa! Médica da nossa família também. Já me desapavorou muito também com o coração do Eli, duas vezes: quando deu pericardite e quando teve que fazer cateterismo", escreveu ela.

Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de um ano, e Ravi, que nasceu recentemente e está internado há 15 dias na UTI.

Agradecimento

Após Eliezer celebrar melhora no quadro do filho, Viih Tube também usou as redes sociais no domingo, 8, para atualizar os seguidores sobre a saúde de Ravi e agradecer corrente de apoio ao caçula, internado há 15 dias na UTI.

"Nem sei quando foi a última vez que apareci por aqui. Já deve fazer umas três semanas", iniciou a influenciadora nos stories. "Estava evitando aparecer, muita gente comenta que a internet tem energia ruim e concordo. Porém, neste caso, tenho que dizer que as orações e boas energias foram muito maiores. Muita gente esteve com a gente. Acho importante vir agradecer. Agradecer é o mínimo. Fizeram muitas orações pelo meu filho, sem que vocês sem o conhecessem. Isso não tem preço", garantiu.

Na sequência, Viih tranquilizou os internautas sobre a saúde do pequeno. "Ele está ótimo. Acho que só vou voltar ao normal quando ele estiver em casa. Virei explicar tudo o que aconteceu assim que eu me estruturar. Acho que foi algo espiritual. Aconteceram situações malucas. Não dava para ter dúvidas de que Deus estava com a gente. Acho que já entendemos o propósito. Queremos fazer nosso testemunho do que aconteceu. A gente acredita que o que está acontecendo tem um propósito espiritual.", explicou.

A ex-BBB ainda compartilhou que existe a expectativa de que Ravi volte a ser amamentado na segunda-feira, 9. "Muita gente orando e mandando energias positivas. Amanhã será um dia muito importante para a nossa família porque será o dia em que ele voltará a mamar. Estamos torcendo para que ele reaja bem. Se reagir bem, ele terá alta. É a última coisa que falta para poder ir para casa. Tenho certeza que vai dar certo. As orações estão fazendo a diferença", ressaltou Viih Tube, destacando que o diagnóstico ainda não foi concluído e a equipe médica segue investigando o caso do bebê.

"Quero fazer um testemunho do que aconteceu com a gente. Ainda não temos o diagnóstico fechado. Não é nada crônico que ficará para sempre. Foi um episódio isolado, mas ainda não sabemos a causa. Por enquanto, é isso. Ele está ótimo, voltou a fazer cocô, sempre esteve ótimo clinicamente. Deus sempre esteve com ele no colo.", finalizou a influenciadora digital.

