Otávio Mesquita volta a falar de acusação: ‘Eu não tenho idade’

Otávio Mesquita grava novo vídeo para agradecer pelo apoio dos amigos ao ser acusado na justiça por ex-funcionária do SBT

O apresentador Otávio Mesquita voltou a se pronunciar sobre o caso da acusação feita pela comediante Juliana Oliveira, que é ex-funcionária do SBT. Ela entrou na justiça com uma representação criminal acusando o comunicador de estupro durante uma gravação do programa The Noite.

Após negar que tenha sido abusivo com ela na gravação, o apresentador agradeceu pelo carinho dos amigos e fãs neste momento. Em um novo vídeo nas redes sociais, ele voltou a negar que tenha feito algo errado.

"Eu só queria dizer o seguinte: Todos os meus seguidores, meus amigos, quero agradecer demais. Eu li tudo. Todos ao meu lado. Eu agradeço demais a tenção de vocês. Eu não gostaria que ninguém se prejudicasse quando as pessoas são monitoradas para fazer coisas que não são reais. Eu não tenho nada contra ninguém. Mas eu fico muito triste quando as pessoas fazem coisas que não são reais. Agora eu saio fora e deixo que a parte jurídica siga. E agradeço a todos que foram muito meus amigos. Apesar de tudo, eu não quero que ninguém passe mal. Isso pode ser um monitoramento externo e ela não poderia ter feito isso. Eu não quero que nada aconteça, só que isso seja acabado. Eu não tenho idade para fazer nada de errado”, afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otávio Mesquita (@otaviomesquita)

Entenda a acusação na Justiça:

O apresentador Otávio Mesquita é alvo de uma acusação na justiça. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, a comediante Juliana Oliveira, que é ex-funcionária do SBT, entrou com uma representação criminal no Ministério Público de São Paulo contra o comunicador.

O pedido na justiça acusa Mesquita de estupro durante a gravação do programa The Noite, do SBT. A denúncia diz que o apresentador tocou nas partes íntimas de Juliana durante a gravação do programa que foi ao ar no dia 25 de abril de 2016, mesmo após ela demonstrar desconforto.

Ao ser questionado pela colunista sobre a acusação, Otávio Mesquita negou. “É um absurdo. Aquilo foi gravado. Ela demorou nove anos e só fez isso porque foi demitida e está chateada. A minha ex-mulher e o meu filho estavam lá na plateia. Não houve um estupro. Foi uma brincadeira”, disse ele.

Enquanto isso, os advogados de Juliana informou para a colunista que a artista não tinha consciência da gravidade do que aconteceu na gravação. “A cultura do silenciamento, reforçada pelo julgamento social e pela descrença das autoridades, muitas vezes impede a busca imediata por Justiça, fatores estes que encarecem a intervenção do Ministério Público para garantir a responsabilização do agressor e impedir que o tempo seja um escudo para a impunidade”, informaram.

Leia também: Médico alerta sobre gravidade do caso de Otávio Mesquita: 'Risco de um ataque cardíaco'